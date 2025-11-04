Bienne veut améliorer le trafic dans le quartier de Boujean

La ville de Bienne (BE) va améliorer le trafic dans le quartier en plein essor de Boujean. Les trajets scolaires doivent devenir plus sûrs et la circulation piétonne et cycliste disposera de plus d’espace, a annoncé mardi le Conseil municipal.

(Keystone-ATS) La ville prévoit une nouvelle route entre la Länggasse et la Jakobstrasse, limitée à 30 km/h. Parallèlement, un nouveau chemin pour piétons et cyclistes sera aménagé. Celui-ci servira à l’avenir de trajet scolaire sécurisé et comblera une lacune dans le réseau cyclable, a précisé le Conseil municipal dans un communiqué.

Les tronçons routiers situés près de l’école primaire de Boujean et du jardin d’enfants de la Sägefeldweg seront à l’avenir fermés à la circulation motorisée. Des zones de rencontre limitées à 20 km/h viendront encore apaiser le trafic, a-t-il ajouté.

Le long de la Jakobstrasse et de la Sägefeldweg, la ville supprimera environ 60 des 90 places de stationnement existantes. À la place, elle aménagera des zones d’attente sûres pour les enfants, des trottoirs continus, une meilleure visibilité pour les piétons et cyclistes, ainsi que davantage d’espaces de rencontre.

Le Conseil municipal a approuvé un crédit d’étude de 250’000 francs pour ces mesures. Ce financement permettra d’élaborer en détail le projet d’infrastructure, avant que le Conseil de ville ne statue sur le crédit d’exécution.

La réalisation du projet est prévue à partir de 2028, en coordination avec les projets de construction de logements.

Dans la zone comprise entre la Jakobstrasse et la Länggasse, plus de 500 nouveaux logements, une crèche et un grand parc de quartier verront le jour ces prochaines années.