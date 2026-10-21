La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Démocratie suisse
Newsletter
Accès aux médicaments
Innovation en santé
Économie agricole
Les meilleures histoires
Newsletter
Podcast
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Restez en contact avec la Suisse
Podcast

Bolsonaro veut annuler la candidature de Lula pour propagande

Keystone-SDA

Le candidat au second tour de la présidentielle brésilienne, Flávio Bolsonaro, a demandé mardi à la justice d'annuler la candidature de son rival, le président Lula, l'accusant de propagande abusive sur un compte gouvernemental WhatsApp.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le recours déposé devant le Tribunal supérieur électoral par les avocats du sénateur de droite, consulté par l’AFP, évoque un «abus de pouvoir» de la part du dirigeant de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, qui aurait procédé via la plateforme à une diffusion massive de contenus sur les actions du gouvernement, en période électorale.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Préférer Swissinfo sur Google

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision