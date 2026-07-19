Bouchon de 12 km au tunnel du Gothard
Le tunnel routier du Gothard ne désemplit pas. Après le pic de 20 kilomètres samedi devant le portail nord, la file de voitures s'étendait à nouveau dimanche à la mi-journée sur 12 kilomètres. Cela correspond à un temps d'attente de deux heures, indique le TCS.
(Keystone-ATS) Le bouchon s’étend entre Erstfeld et Göschenen (UR), selon le pointage de la centrale routière à 11h45. En raison des départs en vacances, des embouteillages fréquents sont à prévoir sur les axes nord-sud.
Il est recommandé aux voyageurs de contourner cet axe. L’itinéraire via l’A13 et le tunnel du San Bernardino est conseillé. L’A9 via le Simplon et le Grand-Saint-Bernard ou le transport de voitures par le Lötschberg sont aussi des alternatives pour se rendre dans le Sud.