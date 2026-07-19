Bouchon de 12 km au tunnel du Gothard

Keystone-SDA

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Le tunnel routier du Gothard ne désemplit pas. Après le pic de 20 kilomètres samedi devant le portail nord, la file de voitures s'étendait à nouveau dimanche à la mi-journée sur 12 kilomètres. Cela correspond à un temps d'attente de deux heures, indique le TCS.

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(Keystone-ATS) Le bouchon s’étend entre Erstfeld et Göschenen (UR), selon le pointage de la centrale routière à 11h45. En raison des départs en vacances, des embouteillages fréquents sont à prévoir sur les axes nord-sud.

Il est recommandé aux voyageurs de contourner cet axe. L’itinéraire via l’A13 et le tunnel du San Bernardino est conseillé. L’A9 via le Simplon et le Grand-Saint-Bernard ou le transport de voitures par le Lötschberg sont aussi des alternatives pour se rendre dans le Sud.