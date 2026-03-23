Bourse Zurich: le SMI décolle après la trêve américaine

Keystone-SDA

La Bourse suisse rebondissait vivement lundi, réagissant avec euphorie aux annonces de Donald Trump sur des discussions "très bonnes et constructives" avec l'Iran. Washington a décidé de reporter de cinq jours toute frappe sur l'infrastructure énergétique iranienne.

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(Keystone-ATS) «Les Etats-Unis et l’Iran ont eu, au cours des deux derniers jours, des discussions très constructives et fructueuses concernant un règlement complet et définitif de nos hostilités au Moyen-Orient», a indiqué Donald Trump dans un message publié sur sa plateforme Truth Social. Ces négociations vont se poursuivre «durant la semaine», a-t-il ajouté.

Le locataire de la Maison Blanche a par ailleurs ordonné à son armée de «suspendre toutes les frappes militaires contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes pour une période de cinq jours».

Auparavant, M. Trump avait lancé un ultimatum à l’Iran sur la réouverture du détroit d’Ormuz. Si Téhéran ne débloquait pas cette importante route maritime d’ici 23H44 GMT ce lundi, les Etats-Unis «anéantiront» les centrales électriques iraniennes, avait-il alors averti.

En réponse, Téhéran avait menacé de fermer complètement le détroit et de cibler «toutes les infrastructures énergétiques, de technologie de l’information et de dessalement d’eau appartenant aux Etats-Unis».

Ces déclarations faisaient vivement réagir l’ensemble des marchés, les places européennes enregistrant dans l’ensemble un solide rebond, alors que les prix du pétrole chutaient. Le Brent abandonnait 10,1% à 100,85 dollars, alors que le WTI perdait 10,4% à 88,35 USD.

Sur le marché des devises, le dollar se relâchait face au franc et la paire de devises s’échangeait à 0,78930 USD/CHF. Le mouvement était inverse face à l’euro, la paire de devises remontant à 0,91250 EUR/CHF.

Rebond unanime des indices

A la Bourse suisse vers 12h30, l’indice vedette SMI montait de 0,91% à 12’431,50 points, après avoir ouvert en repli de 1,81%. Le SLI suivait le même chemin et rebondissait de 0,90% à 1979,96 points, tandis que le SPI prenait 0,93% à 17’8362,89 points.

La vaste majorité des valeurs vedettes repartait dans le vert, emmenées par Richemont (+5,4%), VAT Group (+1,9%) et Partners Group (+2,2%).

Les plus fortes baisses étaient enregistrées par Sonova (-4,1%), Sandoz (-1,2%) et Givaudan (-0,7%) qui réduisaient cependant nettement leurs pertes. Les analystes de RBC ont abaissé la recommandation du spécialiste des médicaments génériques à «sector perform», contre «outperform» précédemment.

Le géant des aides auditives met en vente ses activités grand public, acquises en 2022 avec la division Consumer du géant allemand Sennheiser pour 200 millions d’euros. Le groupe prévient au passage que ses résultats 2025 s’inscriront dans le bas de la fourchette de ses propres ambitions.