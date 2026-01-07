Brésil : pas de lésion grave pour Bolsonaro après sa chute

Keystone-SDA

Les examens effectués mercredi par Jair Bolsonaro n'ont pas détecté de lésion grave, après que l'ex-président brésilien s'est cogné la tête la veille lors d'une chute dans la cellule où il est incarcéré, ont annoncé ses médecins.

3 minutes

(Keystone-ATS) L’ancien chef de l’Etat d’extrême droite (2019-2022), aujourd’hui âgé de 70 ans, purge depuis fin novembre dans les locaux de la police fédérale de Brasilia une peine de 27 ans de réclusion pour tentative de coup d’Etat.

Il en est sorti momentanément mercredi pour subir des examens au DF Star, une clinique privée de la capitale brésilienne, peu après avoir reçu l’autorisation du juge Alexandre de Moraes, chargé de son dossier à la Cour suprême.

Ces examens – notamment un scanner du crâne, une IRM et un électroencéphalogramme – ont permis d’identifier «un léger traumatisme crânien» mais il n’y a «pas de lésion intracrânienne (à l’intérieur du crâne, ndlr), ce qui est bon» pour le patient, a déclaré au cours d’un point presse Brasil Caiado, l’un de ses médecins.

Un bulletin de l’équipe médicale diffusé peu après explique que les résultats des examens n’entraînent «pas la nécessité d’une intervention thérapeutique». Jair Bolsonaro avait déjà été hospitalisé dans cette clinique pendant plus d’une semaine pour se faire opérer d’une hernie inguinale le jour de Noël. Il était retourné en prison le 1er janvier.

«Blessures légères»

Mardi, le juge Moraes avait dans un premier temps refusé que l’ex-président se rende à l’hôpital après sa chute, réclamant plus de détails sur sa condition médicale.

La police fédérale avait fait état de «blessures légères» ne requérant pas un transfert mais les avocats de M. Bolsonaro avaient réclamé qu’il soit procédé à des examens, invoquant un «risque concret et immédiat» pour sa santé.

«Il devrait être à la maison. Il ne devrait pas être seul dans une cellule à 70 ans, avec autant de problèmes de santé», a déploré mercredi face aux journalistes son épouse, Michelle Bolsonaro. Alexandre de Moraes, un magistrat honni par le camp Bolsonaro, avait rejeté le 1er janvier une nouvelle demande de la défense réclamant qu’il purge sa peine à domicile.

L’ancien chef de l’Etat souffre notamment des séquelles d’un attentat datant de 2018, quand il avait été poignardé à l’abdomen au cours d’un bain de foule en pleine campagne électorale.

En septembre, la Cour suprême l’a reconnu coupable d’être le «leader d’une organisation criminelle» ayant conspiré pour son maintien au pouvoir malgré sa défaite électorale face à l’actuel président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva en 2022.