Bronzes de Bénin: Genève et Zurich restituent des biens au Nigéria

Keystone-SDA

Les musées d'ethnographie de Genève et de Zurich ainsi que le musée Rietberg de Zurich vont restituer au Nigéria 28 artéfacts originaires du royaume de Bénin. Des recherches ont certifié que ces biens ont été pillés par des troupes britanniques à la fin du XIXe siècle.

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(Keystone-ATS) Le Musée d’ethnographie de Genève (MEG) va rendre 3 objets, son homologue zurichois 14 et le Musée Rietberg 11. La décision a été prise par la Ville de Genève, celle de Zurich et l’Université de Zurich, annoncent-elles vendredi. Le transfert de propriété a été signé à l’Hôtel de Ville zurichois avec le représentant du Nigéria.

Les autorités et musées concernés affirment ainsi leur engagement en faveur de la réparation mémorielle. Lagos avait déposé des demandes de restitution dès 2024. Certaines pièces devraient rester en Suisse comme prêts de longue durée.

Ces transferts sont le fruit de recherches de provenance menées dans le cadre de l’Initiative Bénin Suisse, lancée en 2021. Les pièces font partie des «bronzes de Bénin» pillés en 1897 lors d’un assaut par l’armée coloniale britannique.