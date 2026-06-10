Bruel mis en examen notamment pour viol et tentative de viol

Keystone-SDA

Patrick Bruel a été mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, a indiqué mercredi soir un juge des libertés et de la détention du tribunal de Nanterre. Il est visé par plusieurs plaintes de femmes pour violences sexuelles.

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(Keystone-ATS) Le parquet a requis le placement en détention provisoire du chanteur de 67 ans, qui est apparu en pull noir et jean gris foncé, le visage fatigué et assisté de ses trois avocats, Céline Lasek, Fanny Colin et Christophe Ingrain.