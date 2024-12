Burt, le reptile-vedette du film « Crocodile Dundee », est mort

Keystone-SDA

Burt, un crocodile marin connu pour son apparition dans le film culte "Crocodile Dundee", est mort à l'âge de 90 ans, a confirmé mardi le zoo australien qui l'accueillait. Le reptile mesurait quelque cinq mètres de long.

(Keystone-ATS) Il est mort « paisiblement », selon le communiqué de Crocosaurus Cove, l’aquarium de Darwin (nord), où il vivait depuis 2008. « Burt était véritablement unique. Ce n’était pas seulement un crocodile, c’était une force de la nature et un rappel de la puissance et de la majesté de ces incroyables créatures », a décrit le parc zoologique.

L’animal avait été capturé dans un cours d’eau du nord de l’Australie dans les années 1980 avant de devenir l' »un des crocodiles les plus connus au monde », a relaté le zoo.

Prédictions sportives ou électorales

Dans une scène de « Crocodile Dundee », sorti en 1986 au cinéma, Burt attaque la journaliste américaine Sue Charlton, jouée par Linda Kozlowski, alors en train de remplir sa gourde dans une étendue d’eau. La jeune femme est finalement secourue par Mick Dundee, incarné par l’acteur Paul Hogan.

La séquence utilise des images de Burt « s’élançant hors de l’eau », a raconté au média australien ABC Penny Priest, directrice générale du parc zoologique Crocosaurus Cove. « Bien sûr, il n’était pas dans la scène entière, mais c’est là qu’il a fait ses débuts ».

Après « Crocodile Dundee », Burt est resté sous les projecteurs en s’adonnant à des prédictions de résultats sportifs ou électoraux avec un succès mitigé.

Selon des données du gouvernement australien, plus de 100’000 crocodiles marins vivent le long des côtes, dans les rivières et les marais de l’extrême nord de l’Australie. Ils peuvent mesurer plus de six mètres de long et peser plus d’une tonne.