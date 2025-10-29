Calendrier de la loi sur les violences domestiques dans le Jura

Keystone-SDA

Le projet de loi sur la prévention et la lutte contre les violences domestiques dans le canton du Jura sera présenté au Gouvernement en décembre, a assuré mercredi le ministre Martial Courtet. Des députés s'inquiétaient du retard pris par ce dossier alors que le nombre de victimes de féminicides augmente.

1 minute

(Keystone-ATS) «Cette loi se fait cruellement attendre», a souligné à la tribune la députée UDC Brigitte Favre. «Pourquoi notre canton est-il à la traîne sur ce dossier vital», a ajouté l’élue en développant son interpellation. «Il est temps que nous passions de la parole aux actes».

Brigitte Favre a rappelé que le Parlement avait accepté il y a plus de cinq ans à l’unanimité sa motion intitulée «Violence conjugale faite aux femmes: pour une meilleure protection des victimes». La députée a évoqué une mise en consultation sans fin.

Le ministre de la formation, de la culture et des sports Martial Courtet s’est voulu rassurant en indiquant que le calendrier du projet de loi était finalisé et que le Gouvernement allait en être saisi en décembre. «Nous comprenons cette colère sincère»,a -t-il dit, reconnaissant que le calendrier initial n’avait pas pu être respecté.