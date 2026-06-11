Canaries: le pape dénonce l’indifférence face au sort des migrants

Keystone-SDA

Le pape Léon XIV a dénoncé jeudi depuis l'archipel des Canaries "l'indifférence de nombreux individus" face au sort des migrants. Il a lancé un bouquet de fleurs en mer en hommage aux milliers de migrants morts dans la traversée de l'Atlantique depuis l'Afrique.

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(Keystone-ATS) «Aujourd’hui encore, des monstres rôdent sur ces mers: des mafias qui font commerce du désespoir, des trafiquants qui réduisent en esclavage des femmes et des enfants, et l’indifférence de nombreux individus qui laissent les pauvres être engloutis par l’exploitation ou l’oubli», a-t-il déploré dans un discours prononcé depuis le port d’Arguineguín, symbole des crises migratoires.

Léon XIV s’est ensuite recueilli un instant face à la mer, dans le port d’Arguineguín. Le souverain pontife passe les deux derniers jours de son voyage en Espagne, avant son départ vendredi, sur l’archipel des Canaries, avec notamment au programme plusieurs rencontres autour de la question migratoire.