Cantons et communes font front contre l’initiative de l’UDC

Keystone-SDA

Cantons, communes et villes s'allient contre l'initiative "Pas de Suisse à 10 millions". Le texte de l'UDC n'apporte aucune solution aux défis actuels. Au contraire, il en crée, ont déclaré ses représentants lundi devant la presse.

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(Keystone-ATS) «Le Conseil fédéral n’est pas le seul contre l’initiative soumise au vote populaire le 14 juin, a déclaré Markus Dieth, président de la Conférence des gouvernements cantonaux. Tous les cantons, toutes les communes et toutes les villes sont opposés».

L’UDC propose une solution simple à des problèmes réels mais complexes, a-t-il ajouté. Mais elle ne résout rien. Au contraire, l’initiative va créer de nouveaux problèmes.

La limitation stricte de l’immigration va renforcer la pénurie dans les services de soins, déjà sous pression, a déclaré le conseiller aux Etats Mathias Zöpfi (Vert-e-s/GL).

La dénonciation de l’accord de libre circulation avec l’UE ne va pas limiter l’immigration. Au contraire, il y aura plus de passage. Et la Suisse n’aura plus accès aux outils de contrôle de Schengen.