Château de Rolle: plus de 50 vigneronnes pour les 5 ans de DiVines!

Le Salon suisse des vigneronnes DiVines! accueillera plus de 50 exposantes des six régions viticoles de Suisse les 7 et 8 novembre au Château de Rolle (VD). Quatre diplômées de l'Ecole de Changins établies dans des domaines à l'étranger seront à l'honneur.

(Keystone-ATS) «Depuis cinq ans, nous sommes deux à organiser ce salon qui accueille quelque 1000 visiteurs. Alors cette cinquième édition se veut une fête!», souligne Coaline de Würstemberg, citée dans un communiqué.

L’Ecole de Changins et ses élèves proposeront des exercices ludiques de dégustation. Quatre de ses diplômées parties exploiter des domaines viticoles en France et en Arménie seront mises en lumière.

L’équipe du Trotteur, composée de sommeliers également diplômés de Changins, animeront un atelier de dégustation. Il permettra de découvrir le travail d’artisans locaux avec la truite, la féra, l’omble et les écrevisses du lac Léman. Chaque mets sera accompagné de deux vins de vigneronnes.

