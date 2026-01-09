Changement à la direction opérationnelle de La Télé

Keystone-SDA

La Télé doit se chercher un nouveau directeur général. Le titulaire actuel Thierry Bovay quittera son poste pour entrer au conseil d’administration de Vaud-Fribourg TV. Il s'y occupera du développement stratégique de la chaîne valdo-fribourgeoise.

(Keystone-ATS) La recherche d’un successeur, qui entrera en fonction l’été prochain, est en cours, a fait savoir vendredi La Télé. Après cinq ans à la tête du média présidé par l’homme d’affaires fribourgeois Damien Piller, Thierry Bovay a donc décidé de réorienter «partiellement» sa carrière, précise le communiqué.

La Télé Vaud-Fribourg est la télévision régionale concessionnée des cantons de Vaud et Fribourg depuis 2009. Elle diffuse chaque jour deux heures de programmes originaux. Son audience quotidienne moyenne atteint 54’000 téléspectateurs. La société emploie 50 personnes, dont une quinzaine de journalistes, répartis entre Villars-sur-Glâne et Lausanne.