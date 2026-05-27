Christina Kitsos sera la maire de Genève dès lundi

Keystone-SDA

Christina Kitsos sera la maire de la Ville de Genève dès lundi et pendant un an. Elue en 2020 et réélue en 2025, la magistrate socialiste accède à cette fonction pour la seconde fois. Elle a choisi de placer son année de mairie sous le thème du "temps partagé".

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(Keystone-ATS) En charge du département de la cohésion sociale et de la solidarité, Mme Kitsos propose de «réinterroger notre rapport à un temps» «pour redonner de la valeur au temps partagé, à la qualité des relations et à notre capacité d’agir ensemble», a indiqué mercredi la Ville de Genève. Plusieurs activités seront organisées, dont la mise sur pied de «bureaux du temps», une démarche artistique qui écoutera les difficultés des citoyens dans la gestion des rythmes du quotidien.

Mme Kitsos succèdera au Vert Alfonso Gomez. L’écologiste Marjorie de Chastonay accèdera à la vice-présidence.