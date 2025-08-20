La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Cinq ouvrages en lice pour le Prix du livre de Lausanne

Keystone-SDA

"Les petites musiques" de Roland Buti, "La mécanique des ailes" de Chloé Falcy, "Le printemps peut-être" de Léna Furlan, "Le Match du siècle" de Philippe Lamon et "Calcaires" d'Antoine Rubin sont les cinq ouvrages en lice pour le Prix du livre de Lausanne. Le public peut voter jusqu'au 31 décembre et le lauréat sera connu le 2 février 2026.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Des entretiens avec les autrices et auteurs seront organisés à Plateforme 10 à Lausanne, suivis d’une séance de dédicaces. Des clubs de lecture autour de la sélection sont aussi au programme, sans oublier la soirée de lancement du Prix le 1er septembre à la bibliothèque de la Sallaz.

Des lieux antennes en Suisse romande se font aussi le relais du Prix et accueillent des rendez-vous pour découvrir la sélection et échanger autour des livres, précise mercredi la Ville de Lausanne dans son communiqué.

Le réalisateur et producteur lausannois Lionel Baier est le parrain de cette 12e édition. Lancé en 2015, le Prix du livre de Lausanne récompense chacun des auteurs en lice de la somme de 5000 francs. La lauréate ou le lauréat est ensuite accueilli pour une résidence d’écriture d’un mois au Château de Lavigny.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
57 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
16 J'aime
12 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision