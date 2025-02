Aujourd’hui en Suisse

Le Conseil fédéral prévoit une augmentation massive des frais de scolarité dans les universités: dès 2027, les élèves suisses devront payer le double, et les étudiantes et étudiants étrangers encore davantage.

Pour faire des économies, le Conseil fédéral veut augmenter les frais de scolarité. Les étudiantes et étudiants suisses des 12 universités du pays paient actuellement en moyenne environ 1450 francs par an pour leurs études, un montant qui devrait être doublé à partir de 2027, selon un article de Watson. Pour les élèves de l’étranger, les frais de scolarité seront encore plus élevés et pourraient être multipliés par quatre.

Contrairement aux États-Unis, où les jeunes doivent contracter des prêts pour financer leurs études, les frais de scolarité en Suisse paraissent relativement bas. Mais la comparaison européenne réalisée par Watson montre qu’ils sont moins chers dans de nombreux autres pays.

En Scandinavie, en Autriche, en Écosse ou au Monténégro, il n’y a pas de frais de scolarité, et dans de nombreux autres pays, seuls des frais administratifs inférieurs à 100 euros sont demandés. Les universités les plus coûteuses se trouvent en Angleterre et au Pays de Galles, où une année d’études peut coûter près de 10’000 euros. En doublant les frais de scolarité, la Suisse deviendrait le quatrième pays le plus cher pour les études en Europe.