Heute in der Schweiz

Grenzgänger:innen tragen erheblich zum hohen Treibhausgasausstoss in grenznahen Regionen bei , da sie überwiegend mit dem Auto zur Arbeit in die Schweiz pendeln.

Grenzgänger:innen sind wichtig für die Schweizer Wirtschaft. Doch ihre täglichen Reisen in die Schweiz haben auch eine negative Seite, wie eine neue Studie zeigt. In Regionen an der Grenze ist der Ausstoss von Treibhausgasen besonders hoch.

Denn die Grenzgänger:innen benutzen vornehmlich das Auto, um zu ihren Arbeitsplätzen in der Schweiz zu gelangen und haben so viel mehr Kilometer zurückgelegt, als die Bewohner:innen anderer Regionen. In Grenzgebieten nahe der Schweiz legten Autofahrer:innen im Jahr 2021 bis zu 14’500 Kilometer zurück. Der Umweltplan der französischen Regierung sieht eine Reduzierung um 600 Kilometern vor.

Um die CO2-Emissionen zu reduzieren, schlägt das Institut National de la Statistique et des Études Économiques, welches die Studie durchgeführt hat, vor, Strecken zu Fuss oder mit dem Velo zurückzulegen, die den öffentlichen Verkehr oder Fahrgemeinschaften zu nutzen oder auf Elektrofahrzeuge umzusteigen. Bleibt fraglich, welche dieser Massnahmen für Grenzgänger:innen praktikabel sind.

Hier finden Sie den Artikel von France 3 Externer Link (auf Französisch).