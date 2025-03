Oggi in Svizzera

Il Consiglio federale vuole aumentare le tasse universitarie per risparmiare. Attualmente le studentesse e gli studenti svizzeri pagano in media circa 1’450 franchi all’anno per i loro studi; questo importo sarà raddoppiato a partire dal 2027, come riporta oggi il portale Watson. Studiare in Svizzera sarà ancora più costoso per le studentesse e gli studenti dall’estero, per i quali le tasse sono destinate a quadruplicare.

A differenza degli Stati Uniti, dove le giovani generazioni devono chiedere prestiti per gli studi, in Svizzera le tasse sembrano piuttosto basse. Tuttavia, il confronto europeo di Watson mostra che altri Paesi sono molto più economici.

Nelle nazioni scandinave non ci sono tasse universitarie, come nemmeno in Austria, Scozia o Montenegro. In molti altri Stati si devono pagare solo tasse amministrative inferiori a 100 euro. Le università più costose si trovano in Inghilterra e Galles, dove un corso di laurea può costare quasi 10’000 euro all’anno. Se le tasse universitarie dovessero raddoppiare, la Svizzera sarebbe il quarto Paese più costoso d’Europa per chi studia.