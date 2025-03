Aujourd’hui en Suisse

Lors des débats sur les initiatives populaires, tous les membres du Conseil national (Chambre basse) ont la possibilité de s’exprimer. Hier, par exemple, lors du débat sur l’initiative sur l’argent liquide, 34 oratrices et orateurs se sont annoncés. Lorsque les débats se prolongent, la salle du Conseil national est parfois à moitié vide et les députés en profitent pour faire autre chose.

Le problème est tel qu’à la fin de chaque session, il y a entre 800 et 1000 objets qui restent en suspens. Et, au bout de deux ans, ils finissent à la poubelle. En mai, le Conseil national doit se réunir en session extraordinaire pour traiter les actes parlementaires en suspens. Toutefois, pendant ces quelques jours, les députés soumettent plus d’objets qu’ils ne parviennent à en discuter.

Les solutions pour corriger cette dynamique ne convainquent pas les Chambres. Une initiative parlementaire du député du Parti libéral radical (PLR / droite) Damien Cottier pour réduire le temps de parole de cinq à trois minutes au Conseil national a récemment été refusée. Mercredi, une initiative pour limiter le nombre d’interventions parlementaires que les députés peuvent déposer par législature a également été balayée.