Oggi in Svizzera

Durante i dibattiti sulle iniziative popolari, tutti i membri del Consiglio nazionale hanno la possibilità di prendere la parola. Ieri, ad esempio, durante la discussione dell’iniziativa sul denaro contante, si sono annunciati 34 oratori, per quello sull’iniziativa “Per il futuro”, 63. Quando i dibattiti si trascinano, la sala del Consiglio nazionale è talvolta semivuota e le deputate e i deputati ne approfittano per fare altro.

Il problema è tale che alla fine di ogni sessione rimangono in sospeso tra gli 800 e i 1’000 oggetti. E, dopo due anni, finiscono nel cestino. A maggio, il Consiglio nazionale si riunisce in una sessione straordinaria ad hoc per trattare gli affari parlamentari in sospeso. Tuttavia, anche durante questi pochi giorni, spesso vengono presentati più punti di quelli che si riescono a discutere. “Il cane che si morde la coda”, scrive il giornale ticinese.

Le soluzioni proposte per correggere questa dinamica non sono riuscite a convincere. Un’iniziativa parlamentare del deputato del Partito liberale radicale (PLR/destra) Damien Cottier per ridurre il tempo di parola in Consiglio nazionale da cinque a tre minuti è stata recentemente respinta in sede commissionale. Mercoledì è stata rifiutata dal Consiglio degli Stati anche un’iniziativa per limitare a 32 (due per sessione ordinaria) il numero di interventi possibili per legislatura alla Camera del popolo.