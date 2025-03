Aujourd’hui en Suisse

Les délégués expliquent, dans une décision écrite publiée vendredi, que certaines questions ont été résolues au niveau fédéral. Et de citer notamment l’entrée en vigueur le 1er janvier de la Loi sur le CO 2 révisée, fixant des objectifs et des mesures climatiques jusqu’en 2030, ainsi que la loi relative à un approvisionnement en électricité sûr.

Le comité des ministres note aussi «avec intérêt» l’évaluation d’un premier budget carbone. Il salue également les nombreuses mesures prises ou en cours de préparation aux niveaux de la Confédération et des cantons pour atteindre les objectifs d’émissions de gaz à effet de serre.

Le 9 avril 2024, la CEDH avait condamné la Suisse pour inaction climatique, donnant raison à l’association Aînées pour le climat. C’était la première fois qu’un État était épinglé pour inaction climatique.