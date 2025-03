Heute in der Schweiz

Das Komitee, in dem die Aussenministerinnen und -minister der 46 Mitgliedstaaten des Europarates vertreten sind, stellte heute fest, dass einige Fragen «auf Bundesebene gelöst» worden seien, etwa die Schliessung von Gesetzeslücken. Dazu gehören das revidierte CO2-Gesetz, das am 1. Januar in Kraft getreten ist und Klimaziele bis 2030 festlegt, das neue Stromversorgungsgesetz sowie eine Verordnung zum Klimaschutz.

Im April 2024 entschied der EGMR zugunsten der Klimaseniorinnen und stellte fest, dass die Schweiz die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) verletzt, weil sie ihre Bürgerinnen und Bürger nicht genügend vor den Folgen der Klimakrise schützt. Inzwischen hat der Strassburger Gerichtshof erklärt, dass keine weiteren individuellen Massnahmen erforderlich seien.

Das Bundesamt für Justiz hat bestätigt, dass die Schweiz die im Urteil festgestellten Gesetzeslücken geschlossen hat. Klimaseniorinnen-Co-Präsidentin Rosmarie Wydler-Wälti bleibt jedoch kritisch: «Die Argumente des Bundesrates werden das Ministerkomitee nicht überzeugen. Die Schweiz muss ihre Klimapolitik verbessern, um diese Menschenrechtsverletzung zu beheben».

Die Schweizer Behörden haben die Schlussfolgerungen des Komitees begrüsst.

Europarat erkennt Verbesserungen der Schweiz in Sachen Klima Externer Link – auf SRF.

Lesen Sie die offizielle Erklärung des Europarats Externer Link (auf Englisch).