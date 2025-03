Aujourd’hui en Suisse

Avec près de 10’000 brevets déposés en 2024, la Confédération se classe troisième en Europe et septième au niveau mondial. Elle enregistre aussi sa quatrième année consécutive de croissance.

En Suisse, c’est le secteur de la technologie médicale qui a déposé le plus de demandes de brevets, avec 1045 dépôts. De plus en plus d’inventions helvétiques concernent aussi le domaine des techniques de mesure et celui des énergies propres pour machines et appareils.

À l’échelle mondiale, c’est pour la première fois dans le domaine de l’informatique que le plus grand nombre de brevets a été déposé. Celui-ci inclut des inventions en lien avec l’intelligence artificielle. La plus forte croissance a été enregistrée dans le domaine des machines, appareils et énergie électriques.