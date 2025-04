Aujourd’hui en Suisse

Rien qu’en Suisse, il existe plus de 30’000 espèces d’insectes. L’EPFZ a désormais numérisé en trois dimensions plus de 2400 insectes issus de collections d’histoire naturelle. Objectif de l’opération: améliorer l’échange des collections et promouvoir leur protection. Les fragiles spécimens originaux n’ont ainsi plus besoin d’être touchés ou transportés, ils peuvent rester sans danger dans leur vitrine.

La technologie d’imagerie 3D n’a toutefois été utilisée que pour les spécimens les plus précieux. C’est en particulier le cas pour ceux utilisés pour nommer et décrire de nouvelles espèces – des modèles dits «types».

Plus d'informations sur ce sujet: Le sujet traité Lien externe sur le site de RSI Info (en italien)

Texte traduit de l’allemand à l’aide de DeepL/op