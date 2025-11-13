Aujourd’hui en Suisse

Chères et chers Suisses de l’étranger,

Le conseiller fédéral Guy Parmelin est à Washington pour poursuivre les négociations sur une éventuelle baisse des droits de douane imposés aux exportations helvétiques.

Pendant ce temps, le gouvernement veut obliger les jeunes femmes à participer à une journée d’information sur l’armée, mais certains critiquent le calendrier choisi.

Après un dernier hommage à l’inventeur d’un snack «culte», nous rencontrerons un couple qui, il y a exactement dix ans, se trouvait dans un restaurant pris pour cible lors des attentats terroristes à Paris.

Bonne lecture,