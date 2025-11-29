La semaine en Suisse
Chères et chers Suisses de l’étranger,
«Je ne suis pas sûr que cela montre la Suisse sous son meilleur jour.» C’est ce qu’a déclaré un ancien ambassadeur suisse à propos du groupe d’hommes d’affaires qui s’est rendu à la Maison-Blanche avec des cadeaux. Mais s’agit-il de corruption, comme certains le pensent?
Cette semaine, la dernière enquête sur les salaires en Suisse a également été publiée. Est-ce une bonne nouvelle? Cela dépend...
Bonne lecture!
Les entrepreneurs suisses qui ont offert au président américain Donald Trump une horloge de table Rolex et un lingot d’or lors de leurs discussions sur les droits de douane sont-ils coupables de corruption? Deux parlementaires suisses ont déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (MPC).
«La crédibilité de nos institutions, le respect de l’État de droit et la réputation internationale de la Suisse sont en jeu», ont écrit les conseillers nationaux écologistes, Raphaël Mahaim et Greta Gysin, dans une lettre de sept pages adressée au MPC, que la RTS a pu consulter.
Au début du mois, les dirigeants de six grandes entreprises suisses (MSC, Rolex, Mercuria, Partners Group, MKS et Richemont) se sont rendus à la Maison-Blanche – «pas les mains vides», comme l’a souligné Blick jeudi – afin de convaincre Donald Trump qu’un accord commercial serait très avantageux pour les deux pays. Raphaël Mahaim a déclaré jeudi à la RTS que la question était de savoir si les entrepreneurs avaient enfreint le Code pénal en tentant de corrompre un agent étranger.
«Cette scène irréelle à laquelle ont assisté la Suisse et le monde entier, où on a des chefs d’industrie qui vont couvrir de cadeaux d’une valeur indécente le président américain […]. Ce qui était impensable il y a quelques années encore est-il devenu la norme?», a demandé l’élu vert.
La question est maintenant de savoir si le MPC se saisira de l’affaire. Si tel est le cas, il pourrait ouvrir une enquête. Le dossier pourrait alors être porté devant le Tribunal pénal fédéral.
Le salaire mensuel médian en Suisse est passé à 7204 francs pour un emploi à temps plein en 2024. Il était de 6788 en 2022, selon la dernière enquête de l’Office fédéral de la statistique (OFS).
L’OFS a mis en évidence des différences significatives entre les secteurs et les régions. À Zurich, par exemple, le salaire médian (lorsque la moitié de la main-d’œuvre gagne moins et l’autre moitié gagne plus) est de 7502 francs, alors qu’il est de 5708 francs au Tessin.
«Cela semble être une bonne nouvelle», a estimé mardi la radio publique suisse SRF dans une analyse. «Oui, les salaires ont augmenté. Mais ils n’ont pas beaucoup augmenté. Et surtout, il existe encore de très grandes différences entre les secteurs.»
En effet, les secteurs à forte valeur ajoutée rapportent considérablement plus, par exemple l’industrie pharmaceutique (10’159 francs), le secteur bancaire (10’723 francs) et l’industrie du tabac (14’304 francs). En bas de l’échelle, on trouve le commerce de détail (5214 francs), l’hébergement (4715 francs), la restauration (4744 francs) et les services à la personne (4496 francs).
«Le fait est que plus de 10% des employés doivent se contenter d’un salaire dit bas. Il s’agit d’un salaire mensuel brut inférieur à 4683 francs», a encore souligné SRF. «Il est difficile de joindre les deux bouts avec un tel salaire.»
Un mois après l’accueil de sept enfants blessés de la bande de Gaza, 13 autres enfants sont en route vers la Suisse pour y être soignés dans des hôpitaux du pays, a annoncé mercredi le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis.
Les enfants et leurs familles sont en route de Gaza vers la Suisse, mais pour des raisons de sécurité, Ignazio Cassis n’a pas précisé où ils se trouvaient, a rapporté mercredi la télévision publique suisse RTS. Une cinquantaine de proches accompagnent les blessés.
La Suisse a accueilli les sept premiers enfants et leurs 27 proches à la fin du mois d’octobre. Dès leur arrivée en Suisse, ils ont été transportés dans des hôpitaux universitaires et cantonaux à travers le pays. Les enfants souffraient de blessures de guerre et avaient besoin de soins médicaux hautement spécialisés.
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 15’000 personnes, dont 4000 enfants, doivent être évacuées de la zone de guerre pour recevoir des soins médicaux.
Mercredi également, Ignazio Cassis a déclaré que la Suisse allouerait 23 millions de francs à l’amélioration de la situation humanitaire à Gaza, pour répondre aux besoins des enfants, renforcer les institutions palestiniennes et promouvoir la stabilité régionale.
La légende jamaïcaine du reggae Jimmy Cliff, décédé cette semaine à l’âge de 81 ans, avait donné un «concert gratuit inoubliable» à Zurich le 30 juin 1980, a rappelé la Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
Jimmy Cliff, star du film «The Harder They Come» sorti en 1972, dont la bande originale a contribué à faire connaître le reggae à un public international, se produisait au Montreux Jazz Festival la semaine suivante et se trouvait à Zurich. «La rumeur disait qu’il voulait se procurer de l’herbe au Centre autonome de jeunesse de Zurich et qu’il avait décidé d’y donner un concert gratuit», a raconté la NZZ. Le concert «avait un caractère politique simplement parce qu’il l’avait organisé au Centre autonome».
À l’époque, la ville conservatrice de Zurich était bouleversée par des mois d’émeutes violentes et de combats de rue avec la police. Elle vibrait également au rythme endiablé du reggae, selon la NZZ, qui se souvient comment «les basses sombres faisaient trembler la ville». Lors de son concert au Centre autonome de jeunesse, Cliff «a enchanté la jeunesse rebelle de Zurich par son attitude joyeuse», précise-t-elle.
«Le public a célébré sa performance comme un signe de respect du ‹tiers-monde› envers les protestations du ‹premier monde›, comme une reconnaissance d’une révolte qui ne cadrait pas vraiment avec cette ville. Quoi qu’il en soit, cet endroit, dont l’idéalisme a rapidement été détruit par les toxicomanes, les dealers et les proxénètes, n’a jamais été aussi paisible et joyeux que ce jour-là.»
La semaine à venir
Dimanche, les Suisses voteront sur deux objets nationaux (l’impôt sur les successions et le service civil obligatoire) et de nombreuses questions locales. Swissinfo vous présentera tous les résultats et les analysera pour vous.
Les Suisses se mettent également dans l’ambiance des fêtes, avec l’ouverture des marchés de Noël dans tout le pays. Jeudi, les festivités débuteront à Lucerne et à Bienne.
Samedi, ce sera la procession de Saint-Nicolas à Fribourg et la Course de l’Escalade à Genève, la plus grande course de ce type en Suisse. Comme si cela ne suffisait pas, il y aura également la Thuner Chlouse-Schwümme, au cours de laquelle environ 200 personnes déguisées en pères Noël sauteront dans l’Aar à Thoune (pour une bonne cause).
