La semaine en Suisse

Les entrepreneurs suisses qui ont offert au président américain Donald Trump une horloge de table Rolex et un lingot d’or lors de leurs discussions sur les droits de douane sont-ils coupables de corruption? Deux parlementaires suisses ont déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (MPC).

«La crédibilité de nos institutions, le respect de l’État de droit et la réputation internationale de la Suisse sont en jeu», ont écrit les conseillers nationaux écologistes, Raphaël Mahaim et Greta Gysin, dans une lettre de sept pages adressée au MPC, que la RTS a pu consulter.

Au début du mois, les dirigeants de six grandes entreprises suisses (MSC, Rolex, Mercuria, Partners Group, MKS et Richemont) se sont rendus à la Maison-Blanche – «pas les mains vides», comme l’a souligné Blick jeudi – afin de convaincre Donald Trump qu’un accord commercial serait très avantageux pour les deux pays. Raphaël Mahaim a déclaré jeudi à la RTS que la question était de savoir si les entrepreneurs avaient enfreint le Code pénal en tentant de corrompre un agent étranger.

«Cette scène irréelle à laquelle ont assisté la Suisse et le monde entier, où on a des chefs d’industrie qui vont couvrir de cadeaux d’une valeur indécente le président américain […]. Ce qui était impensable il y a quelques années encore est-il devenu la norme?», a demandé l’élu vert.

La question est maintenant de savoir si le MPC se saisira de l’affaire. Si tel est le cas, il pourrait ouvrir une enquête. Le dossier pourrait alors être porté devant le Tribunal pénal fédéral.