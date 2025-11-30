Aujourd’hui en Suisse
Les dimanches de votation se suivent, mais ne se ressemblent pas forcément. Si l’identité électronique avait livré un suspense haletant en septembre dernier, les choses semblaient presque écrites d’avance ce dimanche. Les deux initiatives populaires soumises au verdict des urnes ont été très nettement rejetées.
Comme vous le découvrirez dans cette sélection de l’actualité du jour, quelques sujets intéressants étaient également au programme dans les cantons et les communes.
La Suisse ne connaîtra pas de révolution fiscale, du moins pas ce dimanche. Plus de trois quarts des Suisses (78,3%) ont refusé l’initiative populaire «Pour l’avenir». Le score est tout aussi net au niveau cantonal: tous les cantons sans exception ont rejeté cette proposition émanant des Jeunes socialistes.
L’initiative «Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement» demandait que les héritages et les donations soient imposés à hauteur de 50% dès un montant de 50 millions. Les recettes auraient été allouées à la lutte contre le changement climatique et au financement de projets durables.
Sans surprises, la droite et les milieux économiques saluent ce résultat particulièrement clair. À leurs yeux, une telle mesure aurait conduit à l’exil fiscal de beaucoup de grandes fortunes et d’entreprises et aurait constitué un véritable «autogoal» pour l’économie et les finances publiques suisse.
À gauche, l’ampleur de la défaite est amère. Mais pour les Jeunes socialistes, elle s’explique aussi par une «campagne de diffamation sans précédent menée par les plus riches». La gauche promet de poursuivre la lutte contre le changement climatique et en faveur d’une meilleure répartition des richesses.
Pour les partisans de l’instauration d’un service citoyen pour toutes et tous, ce dimanche de votation avait un air de Bérézina. L’initiative «Pour une Suisse qui s’engage» a été littéralement balayée par 84,1% des Suisses et à l’unanimité des cantons.
L’initiative voulait rendre obligatoire un service citoyen pour tous les Suisses, hommes et femmes, à accomplir dans l’armée, la protection civile ou des missions d’intérêt public (environnement, solidarité). Lancée par une association genevoise, elle visait à renforcer le système de milice et élargir la notion de sécurité.
Les sondages ne laissaient planer aucun doute sur l’issue du scrutin. Mais l’ampleur du refus surprend et peut même être qualifiée d’historique. Il s’agit de la 2e initiative la plus fortement rejetée au cours des 25 dernières années. Seule l’initiative «Remplacer la TVA par une taxe sur l’énergie» avait fait encore pire avec 92% de refus.
Il est vrai que l’initiative manquait cruellement de soutien. De gauche à droite de l’échiquier politique, toutes les formations politiques ont combattu la proposition, à l’exception du Parti Vert’libéral et du Parti évangélique. La droite doutait que l’obligation puisse résoudre les problèmes d’effectifs et craignait les coûts pour l’économie. À gauche, on estimait que cette obligation de servir aurait constitué un fardeau supplémentaire pour les femmes.
Plusieurs votes avaient également lieu ce dimanche dans différents cantons. Comme au niveau fédéral, la plupart des objets soumis au vote ont été refusés.
Dans le canton de Vaud, l’électorat a refusé d’accorder le droit de vote aux étrangers sur le plan cantonal et refusé également d’accorder un droit de vote automatique aux personnes sous curatelle pour cause d’incapacité durable du discernement. En revanche, les quelque 25’000 Vaudois domiciliés à l’étranger pourront désormais participer à l’élection au Conseil des États.
Le canton de Fribourg n’aura pas de salaire minimum. Un projet en ce sens émanant de la gauche et des syndicats a été refusé à un peu plus de la moitié de voix (53,54%). Cinq cantons ont jusqu’à présent instauré un salaire minimum: Neuchâtel, Jura, Genève, Bâle-Ville et Tessin.
Dans le canton de Genève, les électeurs n’ont pas voulu d’une aide pour les soins dentaires. Cette initiative socialiste, qui prévoyait un chèque annuel de 300 francs, a été refusée sur le score extrêmement serré de 50,07% des voix. Quant aux électeurs de la Ville de Genève, ils ont accepté un crédit de 22 millions de francs pour transformer la propriété de l’auteur de BD Zep en parc public.
Des votes avaient également lieu dans plusieurs cantons alémaniques. Appenzell Rhodes-Extérieures ne sera pas le premier canton alémanique à accorder le droit de vote aux étrangers au plan cantonal. Lucerne deviendra quant à lui le quatrième canton à lever l’interdiction de voter dont font l’objet les personnes à capacité de discernement diminuée.
Enfin, dans le canton de Zurich, c’est désormais au canton et non plus aux communes que reviendra la compétence de fixer une limitation à 30 km/h sur les grands axes de circulation à l’intérieur des localités. Cette question du 30 km/h étant devenue un thème brûlant dans de nombreuses autres régions, ce vote dans le plus grand canton du pays était très observé.
