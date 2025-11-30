Aujourd’hui en Suisse

Le vote sur la limitation à 30 km/h dans le canton de Zurich était très observé dans le reste du pays.

Plusieurs votes avaient également lieu ce dimanche dans différents cantons . Comme au niveau fédéral, la plupart des objets soumis au vote ont été refusés.

Dans le canton de Vaud, l’électorat a refusé d’accorder le droit de vote aux étrangers sur le plan cantonal et refusé également d’accorder un droit de vote automatique aux personnes sous curatelle pour cause d’incapacité durable du discernement. En revanche, les quelque 25’000 Vaudois domiciliés à l’étranger pourront désormais participer à l’élection au Conseil des États.

Le canton de Fribourg n’aura pas de salaire minimum. Un projet en ce sens émanant de la gauche et des syndicats a été refusé à un peu plus de la moitié de voix (53,54%). Cinq cantons ont jusqu’à présent instauré un salaire minimum: Neuchâtel, Jura, Genève, Bâle-Ville et Tessin.

Dans le canton de Genève, les électeurs n’ont pas voulu d’une aide pour les soins dentaires. Cette initiative socialiste, qui prévoyait un chèque annuel de 300 francs, a été refusée sur le score extrêmement serré de 50,07% des voix. Quant aux électeurs de la Ville de Genève, ils ont accepté un crédit de 22 millions de francs pour transformer la propriété de l’auteur de BD Zep en parc public.

Des votes avaient également lieu dans plusieurs cantons alémaniques. Appenzell Rhodes-Extérieures ne sera pas le premier canton alémanique à accorder le droit de vote aux étrangers au plan cantonal. Lucerne deviendra quant à lui le quatrième canton à lever l’interdiction de voter dont font l’objet les personnes à capacité de discernement diminuée.

Enfin, dans le canton de Zurich, c’est désormais au canton et non plus aux communes que reviendra la compétence de fixer une limitation à 30 km/h sur les grands axes de circulation à l’intérieur des localités. Cette question du 30 km/h étant devenue un thème brûlant dans de nombreuses autres régions, ce vote dans le plus grand canton du pays était très observé.