Aujourd’hui en Suisse

Épinglée par le Contrôle fédéral des finances, l’Administration fédérale des contributions entend surveiller les comptes des cantons de plus près.

«La confiance, c’est bien; le contrôle, c’est mieux.» Cette devise, l’Administration fédérale des contributions (AFC) ne l’applique pas suffisamment, selon le Contrôle fédéral des finances (CDF). La conséquence est un manque à gagner important pour la Confédération.

Cette dernière perdrait chaque année 600 millions de francs, selon une experte citée par SRF News. Le CDF accuse l’AFC de ne pas prendre suffisamment au sérieux sa surveillance des contrôles financiers cantonaux. Des erreurs resteraient ainsi longtemps non détectées, entraînant des pertes fiscales pouvant se chiffrer en millions.

Des exemples concrets viennent des cantons de Genève et de Thurgovie, où des erreurs informatiques ayant empêché l’émission de factures provisoires sont longtemps passées sous le radar.

Le CDF critique également le manque d’attention accordée aux cantons ayant les recettes fiscales les plus élevées et le manque de clarté des circulaires de l’AFC, qui permettent des interprétations divergentes. L’AFC a reconnu ces manquements et annoncé qu’elle réviserait en profondeur ses pratiques de surveillance et sa collaboration avec les cantons.