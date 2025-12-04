Aujourd’hui en Suisse
Le Contrôle fédéral des finances reproche à l’Administration fédérale des contributions de ne pas suffisamment surveiller les cantons. Cette lacune ferait perdre chaque année quelque 600 millions de francs de recettes fiscales à la Suisse.
Par ailleurs, une proposition du Syndicat des enseignants en Suisse alémanique fait polémique. Elle suggère que les parents devraient suivre des cours obligatoires sur l’usage des réseaux sociaux.
«La confiance, c’est bien; le contrôle, c’est mieux.» Cette devise, l’Administration fédérale des contributions (AFC) ne l’applique pas suffisamment, selon le Contrôle fédéral des finances (CDF). La conséquence est un manque à gagner important pour la Confédération.
Cette dernière perdrait chaque année 600 millions de francs, selon une experte citée par SRF News. Le CDF accuse l’AFC de ne pas prendre suffisamment au sérieux sa surveillance des contrôles financiers cantonaux. Des erreurs resteraient ainsi longtemps non détectées, entraînant des pertes fiscales pouvant se chiffrer en millions.
Des exemples concrets viennent des cantons de Genève et de Thurgovie, où des erreurs informatiques ayant empêché l’émission de factures provisoires sont longtemps passées sous le radar.
Le CDF critique également le manque d’attention accordée aux cantons ayant les recettes fiscales les plus élevées et le manque de clarté des circulaires de l’AFC, qui permettent des interprétations divergentes. L’AFC a reconnu ces manquements et annoncé qu’elle réviserait en profondeur ses pratiques de surveillance et sa collaboration avec les cantons.
Changement de paradigme à l’école: la faîtière du corps enseignant en Suisse alémanique veut responsabiliser les parents en matière de réseaux sociaux à l’aide de cours obligatoires plutôt qu’imposer des interdictions.
Instagram, TikTok, intelligence artificielle… Les enfants, pas seulement en Suisse, sont souvent dépassés par les possibilités qu’offrent ces applications. Entre fascination et addiction, il n’y a qu’un pas. Des études montrent qu’en Suisse, presque tous les adolescents de plus de 12 ans possèdent un téléphone portable. Certains cantons ont déjà décidé de les interdire à l’école.
Pour renforcer les compétences dans le domaine des réseaux sociaux, le Syndicat suisse des enseignants en Suisse alémanique (LCH) propose dans une prise de position des cours obligatoires pour les parents d’enfants scolarisés à l’école primaire. Selon SRF News, ces cours seraient une alternative aux interdictions et soutiendraient des lois plus strictes sur l’usage des plateformes.
Mais beaucoup estiment que cette proposition va trop loin. Ainsi, si certains enseignants et enseignantes saluent l’idée que les parents s’impliquent, ils s’opposent à l’idée d’une obligation. Dans les milieux politiques, on estime que cette proposition est irréaliste.
La section genevoise de l’Union démocratique du centre (UDC) veut retirer aux résidentes et résidents étrangers le droit de vote et d’éligibilité au niveau communal. Y a-t-il un lien avec les soupçons de fraude aux signatures dans la commune de Vernier?
Depuis 2005, les étrangers et étrangères du canton de Genève peuvent participer aux votations et élections communales. L’UDC Genève souhaite désormais lancer une initiative constitutionnelle pour leur retirer ce droit, après qu’une proposition similaire avait été rejetée au Grand Conseil (parlement cantonal) en novembre.
L’UDC a décidé de lancer cette initiative trois jours seulement après la deuxième suspension des élections municipales à Vernier en raison de soupçons de fraude électorale. Bien que le président cantonal de l’UDC nie tout lien direct, d’autres membres de son parti évoquent ce contexte. Interrogé par la RTS, l’ancien conseiller national Yves Nidegger a ainsi relevé que la proportion de personnes étrangères résidentes de longue date à Vernier est particulièrement élevée.
Les opposants politiques dénoncent une instrumentalisation et rappellent que le droit de vote et d’éligibilité renforce l’intégration et le sentiment d’appartenance de la population étrangère, qui représente plus de 40% des habitants du canton.
Pour finir, une actualité plus légère: savez-vous qui a été la personnalité la plus recherchée sur Google en Suisse cette année?
Le 12 mars 2025, l’Assemblée fédérale a élu Martin Pfister au Conseil fédéral. Selon le bilan annuel 2025 de Google, le nouveau ministre de la Défense a été la personne la plus recherchée sur ce site dans toute la Suisse.
Selon 20 Minutes, la comédienne Hazel Brugger occupe la deuxième place, après avoir animé en mai le Concours Eurovision à Bâle. Le jeune pilote de Moto3 Noah Dettwiler, qui a connu une triste notoriété après son grave accident lors d’un entraînement pour le Grand Prix de Malaisie, complète le classement. Il est désormais hors de danger et suit une rééducation en Suisse. Le géant américain ne précise toutefois pas les différences de recherche entre les régions linguistiques du pays.
Traduit de l’allemand à l’aide d’un traducteur automatique/dbu
