Aujourd’hui en Suisse

La nourriture suisse vous manque-t-elle à l’étranger? Avez-vous de l’Aromat dans votre cuisine et vous offrez-vous du fromage suisse hors de prix dans l’épicerie près de chez vous? La nourriture est une identité.

Mais qu’est-ce qui fait l’identité de la cuisine suisse? L’auteur Paul Imhof a consigné l’héritage culinaire de la Suisse dans un livre. Dans une interview accordée à la NZZ am Sonntag, il affirme que, souvent, ce n’est pas un produit qui est typiquement suisse, mais sa fabrication et sa culture. Par exemple celle du cidre doux. Rendre les produits longtemps conservables est une spécialité suisse qui dépasse les frontières régionales. Le fromage, par exemple, peut ainsi non seulement être conservé plus longtemps, mais aussi être monnayé à l’étranger.

Le chocolat au lait et certains fromages sont de véritables inventions suisses. Et un mot de dialecte culinaire a fait le tour du monde: le müesli. Le birchermüesli doit son nom au médecin suisse Max Bircher. Mais l’a-t-il vraiment inventé? Comme le montrent les recherches, il s’est inspiré d’un peuple montagnard pakistanais.

L’auteur Paul Imhof a lui aussi vécu plusieurs années à l’étranger. À Singapour, il a observé comment le boucher suisse d’un hôtel préparait des cervelas pour les Suisses.