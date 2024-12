Heute in der Schweiz

Im September hatte diese Geschichte niemanden in der Schweiz kaltgelassen: Sanija Ameti, Co-Präsidentin der europafreundlichen Operation Libero, hatte in einem Schiesskeller auf ein Bild der Jungfrau Maria mit Jesuskind geschossen und das durchlöcherte Bild anschliessend auf Instagram geteilt.

Nun hat Ameti nach dreimonatiger Krankschreibung ihr Schweigen gebrochen. In einem Interview mit CH Media sagt sie, dass der Kunstkatalog mit dem Heiligenbild zuoberst auf einem Altpapierstapel gelegen habe und sie ohne zu überlegen eine Seite rausgerissen und als Ziel für ihre Schiessübungen gewählt hatte. Sie sei übermüdet gewesen.

Weiter erzählte Ameti, dass Sportschiessen ihr helfe, einen klaren Kopf zu bekommen. Das Schiessen auf Maria und Jesus löste bei ihr schmerzhafte Erinnerungen an ihren Bruder aus, der in Bosnien erschossen wurde, bevor ihre Familie in die Schweiz geflüchtet ist. Das durchlöcherte Bild auf Instagram zu stellen, sei ihre Art gewesen, mit diesem Schmerz umzugehen. Nach diesem Post verlor Ameti ihren Job bei der Kommunikationsagentur Farner. Sie ist GLP-Gemeinderätin in Zürich und will es auch bleiben, doch der Präsident der Grünliberalen möchte sie aus der Partei ausschliessen. Die Operation Libero dagegen hält zu ihr.