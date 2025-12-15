Salut à toi Suisse de l’étranger – la newsletter de la Cinquième Suisse

Chères Suissesses, chers Suisses à l’étranger,



Saviez-vous que deux tiers des quelque 10'700 Suisses de Thaïlande sont des hommes?



Le pays du sourire accueille, de loin, la plus grande communauté de Suisses de l’étranger en Asie du Sud-Est. Il fait également l’objet de nombreux clichés. Mais pour la consule honoraire Esther Kaufmann, la région de Pattaya, dont elle est chargée, «ne se limite pas à sa réputation». Vous découvrirez ici pourquoi.



Qui dit expatriation, dit voyage, dit passeport. Quand on vit à l’étranger, renouveler ce dernier peut s’avérer compliqué, si bien que l’on se retrouve avec un document dont la validité a expiré. Avez-vous déjà voyagé avec un passeport suisse périmé? C’est la question que je vous pose aujourd’hui.



Je vous souhaite une agréable lecture,

Plus Discussion Modéré par: Emilie Ridard Avez-vous déjà voyagé avec un passeport suisse périmé? Les Suisses peuvent entrer dans le pays avec des documents expirés, mais les compagnies aériennes refusent souvent l’embarquement avec des passeports non valides. Quelle solution avez-vous trouvée? Racontez-nous vos aventures! Participez à la discussion 1 J'aime Voir la discussion

«Esther Kaufmann, en tant que consule honoraire, vaut de l’or pour nous ici en Thaïlande. Elle est toujours prête à nous aider. Moi aussi, je lui suis reconnaissant pour beaucoup de choses.»

De la part de notre lecteur Sildif

Les consuls honoraires constituent le réseau invisible de la diplomatie suisse. Leur rôle est pourtant essentiel. Et vous, avez-vous déjà été en contact avec un consulat honoraire? Partagez votre expérience dans notre débat sur le sujet.

Vos commentaires dans nos débats font vivre les échanges au sein de la communauté. Ils nous donnent aussi, à la rédaction, un aperçu précieux des sujets qui vous préoccupent en tant que Suisses de l’étranger.

Dans cette infolettre, nous vous posons régulièrement une question. Les contributions les plus intéressantes ou les plus étonnantes sont publiées dans l’une des éditions suivantes.

👉 Participez! Voici les débats en cours.

Réponses de la communauté

Se lancer dans l’aventure de l’expatriation, c’est le grand saut dans l’inconnu. Il peut être appréciable de savoir quoi anticiper ou à quoi prêter particulièrement attention. Nous avons donc demandé à trois Suissesses de l’étranger quels conseils elles se donneraient à elles-mêmes si elles devaient partir aujourd’hui:

Plus Cinquième Suisse S’expatrier une seconde fois: quels conseils vous donneriez-vous à vous-même? Ce contenu a été publié sur Trois Suissesses de l’étranger livrent leurs conseils en vue d’une expatriation réussie. lire plus S’expatrier une seconde fois: quels conseils vous donneriez-vous à vous-même?

Sélectionné pour vous

Deux nouveaux épisodes de notre podcast «Adieu, merci la Suisse», sur l’expatriation et la vie à l’étranger, sont disponibles.

Le premier traite de l’expatriation avec des enfants. Comment préparer des enfants à quitter leur quotidien, une situation qu’ils subissent? Comment les aider à se sentir bien dans leur nouveau pays? Faut-il privilégier une école publique ou internationale? Faut-il apprendre la langue avant le départ? Les réponses à ces questions, et à beaucoup d’autres, se trouvent ici:

Plus Expatriation «Adieu, merci la Suisse»: les routines familiales, un ancrage essentiel pour les enfants qui partent vivre ailleurs Ce contenu a été publié sur Le deuxième épisode du nouveau podcast de Swissinfo, qui se penche sur l’expatriation avec des enfants, fourmille de conseils pour aider les plus jeunes à vivre au mieux un départ. lire plus «Adieu, merci la Suisse»: les routines familiales, un ancrage essentiel pour les enfants qui partent vivre ailleurs

Le deuxième épisode à retrouver dans cette infolettre a pour sujet le plurilinguisme qu’induit souvent un changement de pays. Une linguiste et une Suisse de l’étranger parlent des défis, des surprises et des jeux d’équilibre qui surviennent lorsqu’une nouvelle langue entre dans nos vies, et s’y installe.

Plus Cinquième Suisse «Traduire, c’est trahir» – le plurilinguisme entre choc culturel, créativité et gymnastique mentale Ce contenu a été publié sur Dans le troisième épisode du podcast «Adieu, merci la Suisse», place aux défis, surprises et jeux d’équilibre qui surviennent lorsqu’une nouvelle langue entre dans nos vies. lire plus «Traduire, c’est trahir» – le plurilinguisme entre choc culturel, créativité et gymnastique mentale

«Adieu, merci la Suisse» est à regarder ou à écouter sur toute les plateformes habituelles de podcast. N’hésitez pas à vous abonner, à lui attribuer une note et à m’envoyer vos commentaires.

Poursuivons maintenant notre tour du monde des consuls honoraires et rendons-nous cette fois-ci à Pattaya, en Thaïlande, et à Montpellier, en France. Deux univers et deux consuls honoraires bien différents l’un de l’autre, mais qui partagent un même objectif: rendre service.

Plus Cinquième Suisse Dans la ville thaïlandaise de Pattaya, une Suisse veille sur ses compatriotes jusqu’au bout Ce contenu a été publié sur Consule honoraire de Suisse à Pattaya, sur la côte est de la Thaïlande, Esther Kaufmann est une figure de référence pour les nombreux expatriés et retraités helvétiques vivant sur place. Portrait. lire plus Dans la ville thaïlandaise de Pattaya, une Suisse veille sur ses compatriotes jusqu’au bout

Plus Cinquième Suisse Dans le sud de la France, le consul honoraire Geoffroy Baylaender s’investit pour faire rayonner la Suisse Ce contenu a été publié sur Le Tessinois est fortement ancré dans le tissu économique de la région. Entre engagement personnel, protocole diplomatique et situations parfois délicates, il aborde ce rôle avec élan et fierté. lire plus Dans le sud de la France, le consul honoraire Geoffroy Baylaender s’investit pour faire rayonner la Suisse

👉 Vous trouverez ici d’autres articles destinés à la Cinquième Suisse.

L’émigration en toute simplicité

Revenir s’installer en Suisse lorsque l’on a vécu à l’étranger pendant plusieurs années nécessite de s’acquitter d’un certain nombre de formalités.

Ce que l’on sait peut-être moins, c’est que nos amis à quatre (parfois deux) pattes doivent également remplir plusieurs conditions pour passer la frontière suisse. Et pour certaines espèces ou certains pays de provenance, mieux vaut s’y prendre à l’avance.

Voici nos conseils pour franchir la douane sans encombre:

Plus Expatriation À l’étranger avec son animal de compagnie? Le retour en Suisse nécessite une préparation minutieuse Ce contenu a été publié sur Tous nos compagnons à poils, plumes ou autre ne sont pas logés à la même enseigne lorsqu’il s’agit de passer la frontière suisse. Tour d’horizon des formalités par espèce. lire plus À l’étranger avec son animal de compagnie? Le retour en Suisse nécessite une préparation minutieuse

Si vous ne faites pas (encore) partie de la communauté des Suisses de l’étranger – ou si vous connaissez quelqu’un qui envisage de franchir le pas – notre page «L’émigration en toute simplicité» propose des informations fiables sur des sujets tels que la vie à l’étranger, la fiscalité, la prévoyance, la famille ou le retour en Suisse.

Des informations officielles sont disponibles auprès du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), et des conseils supplémentaires peuvent être obtenus auprès de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE).

La Suisse insolite

🔍 Chaque semaine, Swissinfo vous propose des articles surprenants sur des particularités ou des curiosités suisses.

Plus La Suisse insolite La Danse des Canards, l’air d’un accordéoniste suisse qui a fait se dandiner le monde Ce contenu a été publié sur Un Suisse a composé la mélodie de la Danse des Canards à l’accordéon pour animer l’après-ski à Davos. La chanson est devenue le plus grand succès musical international suisse. lire plus La Danse des Canards, l’air d’un accordéoniste suisse qui a fait se dandiner le monde

Plus La Suisse insolite Un gratte-ciel de 260 mètres à Zermatt? L’idée vertigineuse d’un promoteur local Ce contenu a été publié sur Un hôtelier-designer-artiste de Zermatt rêve d’ériger dans la station valaisanne une tour d’habitation de 62 étages, face au Cervin, d’ici 2034. Visionnaire ou excessif? lire plus Un gratte-ciel de 260 mètres à Zermatt? L’idée vertigineuse d’un promoteur local

Plus La Suisse insolite Cette commune fribourgeoise est-elle vraiment la plus petite ville d’Europe? Ce contenu a été publié sur Plusieurs villes peuvent prétendre au titre inofficiel de «plus petite ville d’Europe». Parmi elles, Rue, dans le canton de Fribourg, est une candidate sérieuse. lire plus Cette commune fribourgeoise est-elle vraiment la plus petite ville d’Europe?

👉 Pour apprendre encore plus de faits étonnants sur la Suisse, c’est par ici.

Nos services pour les Suisses de l’étranger

📲 Avez-vous déjà téléchargé notre application gratuite SWIplus?

Cette application, conçue spécialement pour vous, vous propose encore plus de contenu pour rester en contact avec la Suisse. Vous y retrouverez également notre nouveau podcast «Adieu, merci la Suisse».

🧭 Restez informé – restez connecté

Merci d’avoir pris le temps de lire cette infolettre. Vous recevrez la prochaine édition dans deux semaines. D’ici là, nous attendons avec impatience votre avis, votre point de vue ou votre histoire.

Un feedback? Des propositions de sujet?

📩 Ecrivez-moi: emilie.ridard@swissinfo.ch

