Climat: l’ONU veut consolider les obligations des Etats

Keystone-SDA

L'Assemblée générale de l'ONU a adopté mercredi une résolution soulignant les obligations climatiques des Etats. Ce texte est jugé capital par les défenseurs de la planète malgré les concessions arrachées par les grands émetteurs de gaz à effet de serre.

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(Keystone-ATS) Le texte présenté par Vanuatu a été adopté par 141 voix pour, 8 contre (dont les Etats-Unis, Israël, la Russie, l’Iran et l’Arabie Saoudite) et 28 abstentions. La Suisse a soutenu la résolution.