Cohabitation entre randonneurs et VTT sur les sentiers bernois

Keystone-SDA

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Le Conseil-exécutif bernois a retiré de la révision partielle de l’ordonnance sur la circulation routière la question du partage des sentiers pédestres entre les randonneurs et les amateurs de VTT. Il a pris cette décision en raison d'avis divergents recueillis lors de la consultation.

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(Keystone-ATS) Il s’agissait de déterminer les sentiers qui pouvaient également être empruntés par les cyclistes. En raison des avis divergents recueillis lors de la procédure de consultation, la question de l’utilisation, partagée ou séparée, de chemins a été retirée du projet de révision.

Il est désormais prévu d’approfondir cette question au 1er semestre 2027, conjointement avec les milieux concernés, a annoncé jeudi le canton de Berne. Cela fait plusieurs années que la législation fédérale est une source d’incertitudes pour les utilisateurs de sentiers pédestres.

«La réalité est que les vététistes sont aujourd’hui nettement plus nombreux sur les sentiers de randonnée qu’il y a quelques années. Il faut en tenir compte mais aussi fixer des règles aussi claires que possible», relève le conseiller d’Etat bernois Philippe Müller.

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