La semaine en Suisse

Roland Collombin (à gauche) et Bernhard Russi en 2018, lors de la présentation d’un documentaire sur leur duel de légende.

Le monde du ski suisse est en deuil. Roland Collombin, l’un des plus grands descendeurs de l’histoire du pays, est mort à l’âge de 74 ans. Il s’est éteint le 10 juillet des suites d’un cancer qui avait été révélé au public l’an dernier. Ses obsèques ont eu lieu jeudi.

Pour toute une génération de Suisses, son nom reste associé aux grandes années du ski alpin helvétique. Né dans le Val de Bagnes, en Valais, Roland Collombin s’était révélé lors des Jeux olympiques de Sapporo en 1972. Alors simple remplaçant et quasiment inconnu, il avait créé la surprise en remportant la médaille d’argent de la descente, seulement battu par Bernhard Russi, autre grande figure du ski suisse.

Cette médaille olympique a marqué le début d’une carrière exceptionnelle. Mais la légende de Roland Collombin s’est aussi forgée à travers le duel qui l’opposait à Bernhard Russi. D’un côté, l’Uranais au style impeccable, souvent présenté comme le «gendre idéal». De l’autre, le Valaisan au caractère bien trempé, réputé pour son tempérament de fonceur et son goût du risque. Une opposition de caractères qui contribua à passionner le public suisse au cours des années 1970.

Au sommet de sa carrière, Roland Collombin remporta deux globes de cristal de descente et signa notamment deux victoires dans la mythique descente de Kitzbühel. Mais son parcours prit une tournure dramatique à Val-d’Isère. Victime d’une première lourde chute en 1974, puis d’une seconde exactement au même endroit l’année suivante, il souffrit de fractures aux vertèbres et resta paralysé pendant deux jours. Il ne retrouva jamais la compétition au plus haut niveau.

La retraite sportive n’a jamais transformé Roland Collombin en notable bien sage. Au fil des années, l’ancien champion a tour à tour gardé des troupeaux dans les alpages, travaillé dans le négoce du vin et tenu un bistrot à raclette à Martigny. Une seconde vie aussi atypique que le personnage lui-même, resté jusqu’au bout fidèle à son image de Valaisan franc et anticonformiste.