La semaine en Suisse
Chères lectrices, chers lecteurs,
La Suisse poursuit sa lente traversée de l’été. Mais entre une canicule qui ne faiblit pas, des débats politiques et des sujets de société qui touchent directement le quotidien de la population, l’actualité est loin d’être en vacances.
Cette semaine a aussi été marquée par la disparition d’une figure emblématique du sport suisse, dont le nom reste intimement associé aux grandes heures du ski alpin.
Bonne lecture!
Le monde du ski suisse est en deuil. Roland Collombin, l’un des plus grands descendeurs de l’histoire du pays, est mort à l’âge de 74 ans. Il s’est éteint le 10 juillet des suites d’un cancer qui avait été révélé au public l’an dernier. Ses obsèques ont eu lieu jeudi.
Pour toute une génération de Suisses, son nom reste associé aux grandes années du ski alpin helvétique. Né dans le Val de Bagnes, en Valais, Roland Collombin s’était révélé lors des Jeux olympiques de Sapporo en 1972. Alors simple remplaçant et quasiment inconnu, il avait créé la surprise en remportant la médaille d’argent de la descente, seulement battu par Bernhard Russi, autre grande figure du ski suisse.
Cette médaille olympique a marqué le début d’une carrière exceptionnelle. Mais la légende de Roland Collombin s’est aussi forgée à travers le duel qui l’opposait à Bernhard Russi. D’un côté, l’Uranais au style impeccable, souvent présenté comme le «gendre idéal». De l’autre, le Valaisan au caractère bien trempé, réputé pour son tempérament de fonceur et son goût du risque. Une opposition de caractères qui contribua à passionner le public suisse au cours des années 1970.
Au sommet de sa carrière, Roland Collombin remporta deux globes de cristal de descente et signa notamment deux victoires dans la mythique descente de Kitzbühel. Mais son parcours prit une tournure dramatique à Val-d’Isère. Victime d’une première lourde chute en 1974, puis d’une seconde exactement au même endroit l’année suivante, il souffrit de fractures aux vertèbres et resta paralysé pendant deux jours. Il ne retrouva jamais la compétition au plus haut niveau.
La retraite sportive n’a jamais transformé Roland Collombin en notable bien sage. Au fil des années, l’ancien champion a tour à tour gardé des troupeaux dans les alpages, travaillé dans le négoce du vin et tenu un bistrot à raclette à Martigny. Une seconde vie aussi atypique que le personnage lui-même, resté jusqu’au bout fidèle à son image de Valaisan franc et anticonformiste.
La canicule a continué de dominer l’actualité suisse au cours de la semaine écoulée. Après plusieurs semaines de chaleur persistante, de nouveaux records de température pour un mois de juillet ont été enregistrés dans plusieurs régions du pays. Météorologues et climatologues soulignent que la Suisse traverse l’un des étés les plus chauds observés depuis le début des mesures modernes.
Mais la préoccupation ne se limite plus aux températures elles-mêmes. La sécheresse est désormais devenue le principal sujet d’inquiétude. Dans plusieurs régions du Plateau, les sols sont extrêmement secs et les agriculteurs redoutent des pertes importantes pour certaines cultures. Les cours d’eau affichent également des niveaux inhabituellement bas pour la saison.
Cette situation augmente également le risque d’incendie. Plusieurs cantons ont renforcé les restrictions concernant les feux en plein air, tandis que certaines communes surveillent de près leur approvisionnement en eau.
Au-delà de l’agriculture, c’est l’ensemble des écosystèmes qui est sous pression. Les températures élevées de l’eau fragilisent la faune aquatique, tandis que les forêts souffrent d’un stress hydrique prolongé. Pour de nombreux spécialistes, cet été constitue une nouvelle illustration des défis auxquels la Suisse devra s’adapter dans les décennies à venir.
Les cigarettes électroniques jetables viennent de subir un revers judiciaire important en Suisse. Une décision du Tribunal fédéral (TF) pourrait avoir des conséquences bien au-delà du canton du Valais et jeter les bases d’une interdiction nationale.
Le TF a validé l’interdiction des cigarettes électroniques jetables, communément appelées «puffs», décidée par les autorités valaisannes. Le canton justifie cette mesure par des préoccupations environnementales ainsi que par la popularité de ces produits auprès des jeunes.
Cette décision intervient alors qu’à Genève, une interdiction similaire avait été suspendue pour des motifs juridiques. L’arrêt rendu cette semaine contribue à clarifier le cadre légal applicable à ce type de mesures.
Les puffs sont régulièrement critiquées en raison de leur caractère particulièrement polluant. Ces dispositifs à usage unique contiennent notamment des batteries au lithium et d’autres composants électroniques difficiles à recycler. Alors que plusieurs pays européens ont déjà renforcé leur réglementation dans ce domaine, la question est désormais de savoir si l’exemple valaisan pourrait, à terme, inspirer une évolution de la législation à l’échelle nationale.
Vieux serpent de mer des régions frontalières, le tourisme d’achat refait surface dans le débat politique. Malgré le recul de l’inflation, de nombreux Suisses continuent de traverser la frontière pour effectuer leurs courses en France, en Allemagne, en Italie ou en Autriche, attirés par des prix souvent plus avantageux.
Face à cette situation, les commerçants suisses réclament un nouveau durcissement des règles. Depuis le début de l’année, le seuil à partir duquel les achats effectués à l’étranger sont soumis à la TVA suisse a déjà été abaissé de 300 à 150 francs par personne et par jour. Une mesure que le commerce de détail juge insuffisante pour freiner le tourisme d’achat.
Les milieux concernés demandent désormais de ramener cette franchise à 50 francs. Selon eux, une telle baisse permettrait de soutenir le commerce de proximité et de préserver des emplois en Suisse. Les adeptes des achats transfrontaliers rétorquent, eux, qu’il s’agit avant tout d’une question de pouvoir d’achat.
La semaine à venir
Les regards resteront tournés vers le thermomètre. Les prévisions météorologiques permettront de savoir si la Suisse se dirige vers une nouvelle phase de canicule ou si une accalmie se dessine enfin après plusieurs semaines de chaleur exceptionnelle.
La semaine à venir sera aussi l’occasion de prendre la température de l’économie suisse, avec notamment les résultats semestriels de plusieurs poids lourds parmi lesquels Roche, Nestlé, Valiant et Lonza (la liste n’est de loin pas exhaustive).
Le monde politique reste en revanche dans la torpeur estivale. À noter toutefois le dépôt, lundi à la Chancellerie fédérale, d’une pétition munie de plus de 110’000 signatures pour un congé maternité plus long.
Côté culture, ce sera déjà l’heure du bilan pour plusieurs festivals de l’été, avec la fin de la 12e édition des Georges de Fribourg, du 60e Montreux Jazz Festival et du 43e festival du Gurten à Berne. Mais musique continue: le Paléo de Nyon débute lundi.
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