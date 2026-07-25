La semaine en Suisse
Chères lectrices, chers lecteurs,
L’été poursuit son cours en Suisse, mais l’actualité ne prend pas de vacances pour autant.
Ces derniers jours ont été marqués par une affaire criminelle qui a choqué le pays, tandis que la quête de fraîcheur dans les lacs et les rivières s’est accompagnée d’un nombre inquiétant de noyades. Dans un registre plus léger, une montre et une casquette ont également attiré l’attention bien au-delà de leur fonction première.
Bonne lecture!
Accusé d’avoir drogué et violé plusieurs femmes durant des années, un ancien député argovien se retrouve au cœur de l’une des affaires criminelles récentes les plus choquantes qu’ait connues la Suisse. Cette semaine, le Ministère public a requis la réclusion à perpétuité contre l’homme de 57 ans, accusé notamment de viols aggravés, d’actes sexuels sur mineure et de multiples tentatives de meurtre. Les enquêteurs lui reprochent d’avoir administré à ses victimes des substances sédatives afin de les violer.
L’affaire a pris une nouvelle ampleur avec l’identification d’une troisième victime présumée. Selon des documents judiciaires révélés par la SRF, cette femme, l’ex-épouse du prévenu, aurait elle aussi été droguée à de nombreuses reprises. Les enquêteurs ont par ailleurs saisi des centaines d’heures de vidéos qui constitueraient un élément central du dossier. L’accusé, en détention préventive depuis 2023, conteste une grande partie des faits.
Mais ce n’est pas seulement l’ampleur des accusations qui suscite l’émoi. La mère et la fille à l’origine de l’enquête dénoncent aujourd’hui le manque de soutien des autorités. Après l’arrestation de l’ancien élu, elles se sont retrouvées dans une situation financière et administrative très difficile et craignent d’être expulsées de Suisse. Leur avocate affirme qu’elles ont perdu confiance dans les institutions censées les protéger.
Cette affaire n’est pas la seule à placer les violences faites aux femmes au cœur de l’actualité suisse. Cette semaine, un député neuchâtelois a été renvoyé devant le tribunal criminel pour répondre d’accusations de viol et de contrainte qu’il conteste. Au Tessin, le président du gouvernement cantonal est sous pression après la diffusion de propos lui étant attribués qui appellent à la violence contre une femme.
La chaleur continue de pousser les habitants vers les plans d’eau. Selon la Société suisse de sauvetage, au moins quinze personnes se sont noyées en l’espace d’un mois seulement. Un chiffre qui dépasse déjà celui enregistré à la même période l’an dernier et qui fait de ce début d’été l’un des plus meurtriers des dernières années.
Les spécialistes expliquent cette hausse par une fréquentation accrue des lacs et des rivières, mais aussi par une tendance à surestimer ses capacités. Les jeunes adultes et les personnes âgées figurent parmi les catégories les plus exposées. Contrairement aux piscines, les eaux naturelles réservent de nombreux pièges, entre courants, obstacles immergés, brusques changements de température et distances mal évaluées.
Les interventions des secours se multiplient ainsi aux quatre coins du pays. Plusieurs accidents mortels ont notamment été recensés dans l’Aar, l’une des rivières les plus appréciées des Suisses durant l’été. La Société suisse de sauvetage rappelle que la plupart des drames surviennent dans des lieux familiers, où le sentiment de sécurité conduit parfois à relâcher sa vigilance.
La Suisse n’est pas un cas isolé. Les autorités de plusieurs pays européens constatent une hausse des noyades dans le sillage des vagues de chaleur.
Donald Trump n’est sans doute pas l’ambassadeur de marque dont rêvaient les entreprises suisses. Pourtant, une montre et une casquette associées, chacune à leur manière, au président américain ont connu un succès inattendu ces derniers jours. Dans un contexte de tensions commerciales entre Berne et Washington, les deux objets sont devenus de véritables phénomènes de vente.
La première est l’œuvre de Swatch. Pour célébrer les 57 ans du premier pas sur la Lune, le groupe biennois a lancé une MoonSwatch en or produite à seulement 1969 exemplaires, en référence à l’année de la mission Apollo 11. Le clin d’œil est partout: l’or est facturé au prix qu’il valait en 1969 et les acheteurs doivent remplir un formulaire inspiré de l’ESTA américain avant d’espérer obtenir le droit d’acquérir la montre.
Quelques jours plus tôt, en déplacement aux États-Unis, le président de la Confédération Guy Parmelin avait attiré l’attention avec sa casquette rouge «Switzerland Great Since 1291». Dans le contexte de la bataille douanière avec les États-Unis, beaucoup y ont vu une réplique helvétique aux célèbres casquettes trumpistes. Là aussi, le succès a été immédiat: les commandes se sont multipliées.
Le succès de ces deux objets n’effacera toutefois pas les tensions commerciales entre Berne et Washington. Les États-Unis ont annoncé jeudi une nouvelle salve de droits de douane visant une soixantaine de pays, dont la Suisse. Berne se voit appliquer un taux de 12,5%, Washington estimant que les mesures prises contre le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement sont insuffisantes. Une mauvaise nouvelle pour les exportateurs helvétiques, pour qui le marché américain reste essentiel.
À première vue, il ne s’agit que d’une querelle locale. Mais à Lancy, dans le canton de Genève, la décision d’augmenter fortement les tarifs des crèches relance un débat qui touche l’ensemble de la Suisse. Certaines familles devront bientôt payer jusqu’à 3625 francs par mois et par enfant, soit dans certains cas plus de 27’000 francs supplémentaires par an.
La commune défend une mesure d’équité. Jusqu’ici, toutes les familles dépassant un certain revenu payaient le même montant. Désormais, les ménages gagnant jusqu’à 260’000 francs par an contribueront davantage au financement de nouvelles places de crèche, devenues nécessaires dans une ville en pleine croissance démographique.
C’est précisément cette logique qui fait polémique. Pour les autorités, il est normal que les familles les plus aisées paient davantage. Les opposants rétorquent qu’elles contribuent déjà plus que les autres par leurs impôts et dénoncent une forme de «double contribution». Le débat, résumé par Le Temps sous la formule «racket ou modeste contribution à l’effort», a suscité de très nombreuses réactions bien au-delà de Genève.
Au-delà du cas de Lancy, l’affaire met en lumière plusieurs défis auxquels la Suisse est confrontée: pénurie de places en crèche, coût élevé de la garde des enfants et faible natalité. Dans l’un des pays les plus riches du monde, la question de savoir qui doit payer pour permettre aux parents de travailler continue de diviser.
La semaine à venir
La torpeur estivale continue de gagner la politique suisse. Un léger réveil est toutefois attendu vendredi et samedi à l’occasion de la Fête nationale. Comme chaque année, plusieurs conseillères et conseillers fédéraux sillonneront le pays pour prononcer leurs traditionnels discours du 1er Août devant la population.
En économie, les prochains jours permettront de prendre le pouls de la conjoncture helvétique. Plusieurs poids lourds de l’économie suisse, parmi lesquels UBS, Glencore, Sika ou encore Sulzer, présenteront leurs résultats semestriels dans un contexte marqué par les incertitudes commerciales internationales.
L’agenda estival reste également rythmé par plusieurs grands rassemblements. À Berne, la Bern Pride devrait attirer des milliers de personnes samedi dans les rues de la capitale fédérale, tandis que fêtes nationales et manifestations populaires continueront d’animer le pays en ce premier week-end d’août.
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