La semaine en Suisse

Accusé d’avoir drogué et violé plusieurs femmes durant des années, un ancien député argovien se retrouve au cœur de l’une des affaires criminelles récentes les plus choquantes qu’ait connues la Suisse . Cette semaine, le Ministère public a requis la réclusion à perpétuité contre l’homme de 57 ans, accusé notamment de viols aggravés, d’actes sexuels sur mineure et de multiples tentatives de meurtre. Les enquêteurs lui reprochent d’avoir administré à ses victimes des substances sédatives afin de les violer.

L’affaire a pris une nouvelle ampleur avec l’identification d’une troisième victime présumée. Selon des documents judiciaires révélés par la SRF, cette femme, l’ex-épouse du prévenu, aurait elle aussi été droguée à de nombreuses reprises. Les enquêteurs ont par ailleurs saisi des centaines d’heures de vidéos qui constitueraient un élément central du dossier. L’accusé, en détention préventive depuis 2023, conteste une grande partie des faits.

Mais ce n’est pas seulement l’ampleur des accusations qui suscite l’émoi. La mère et la fille à l’origine de l’enquête dénoncent aujourd’hui le manque de soutien des autorités. Après l’arrestation de l’ancien élu, elles se sont retrouvées dans une situation financière et administrative très difficile et craignent d’être expulsées de Suisse. Leur avocate affirme qu’elles ont perdu confiance dans les institutions censées les protéger.

Cette affaire n’est pas la seule à placer les violences faites aux femmes au cœur de l’actualité suisse. Cette semaine, un député neuchâtelois a été renvoyé devant le tribunal criminel pour répondre d’accusations de viol et de contrainte qu’il conteste. Au Tessin, le président du gouvernement cantonal est sous pression après la diffusion de propos lui étant attribués qui appellent à la violence contre une femme.