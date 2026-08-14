Aujourd’hui en Suisse

Les attaques à l’explosif contre les distributeurs de billets comptent parmi les faits divers les plus spectaculaires de Suisse.

Attaques de bancomats à l’explosif, cambriolages de concessions automobiles de luxe, pillages d’armureries ou encore home-jackings: ces derniers mois, les faits divers spectaculaires se succèdent en Suisse . Cette série d’incidents alimente le débat sur la sécurité dans un pays traditionnellement considéré comme l’un des plus sûrs au monde.

À Genève, ces préoccupations gagnent désormais le monde économique. Selon plusieurs représentants des entreprises, la hausse de la criminalité et le sentiment d’insécurité qu’elle engendre commencent à susciter des inquiétudes. Les milieux concernés craignent notamment un impact sur l’attractivité du canton et appellent les autorités à renforcer leurs moyens d’action.

Selon une étude publiée cette semaine par la Fondation pour l’attractivité du canton de Genève (FLAG), le nombre d’infractions au Code pénal enregistrées dans le canton a progressé de 14,1% entre 2022 et 2025. Les atteintes au patrimoine, comme les vols, les cambriolages ou les escroqueries, représentent près des trois quarts des infractions recensées. Les home-jackings ont presque doublé au cours de cette période, tandis que les violences graves ont augmenté de plus de 20%.

Les autorités soulignent toutefois que Genève demeure une ville sûre à l’échelle internationale. Elles mettent également en avant plusieurs mesures destinées à moderniser les outils de sécurité et à mieux lutter contre les nouvelles formes de criminalité. Certains indicateurs évoluent d’ailleurs favorablement, notamment dans le domaine de la cybercriminalité.