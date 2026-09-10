Aujourd’hui en Suisse
Chères Suissesses, chers Suisses de l’étranger,
L’été 2026 est officiellement terminé et les relevés sont sans appel: il a été le plus chaud jamais enregistré en Suisse.
Suit le mois de septembre, lui aussi un mois record, mais dans une tout autre catégorie: aucun autre mois ne voit naître autant d’enfants. Vous découvrirez pourquoi ci-après.
Salutations de Berne.
C’est désormais officiel: la Suisse a connu l’été le plus chaud depuis le début des relevés météorologiques. Les températures élevées ne sont depuis longtemps plus un phénomène exceptionnel.
Aujourd’hui, j’ai ressorti pour la première fois ma doudoune en quittant la maison de bonne heure. Pourtant, il y a seulement deux jours, les températures atteignaient encore 30 degrés. Ni les êtres humains ni la nature n’oublieront de sitôt la chaleur de cet été.
Les données le confirment désormais: cet été a été le plus chaud jamais enregistré en Suisse. Les mois de juin, juillet et août ont dépassé de 0,4 degré le précédent record établi en 2003. À Bâle-Binningen, un maximum de 39,7 °C a été mesuré le 30 juillet, soit la température la plus élevée jamais enregistrée au nord des Alpes. La température moyenne nationale s’est élevée à 17,2 °C, en tenant également compte des températures nocturnes. Dans de nombreuses régions, le nombre de nuits tropicales et de journées de forte chaleur a atteint un niveau sans précédent.
Les records ne se sont pas limités à la Suisse. À l’échelle mondiale aussi, le mois d’août a été le plus chaud depuis le début des mesures. Les données montrent également une tendance claire au réchauffement des étés. Depuis 2015, aucun été n’a été plus frais que la moyenne de la période de référence 1991-2020.
Une taxe sur le recrutement de personnel étranger devrait favoriser la main-d’œuvre nationale. Pourtant, l’UDC elle-même se montre très critique à l’égard de cette idée.
On pourrait penser qu’une mesure visant à privilégier les travailleurs suisses serait bien accueillie par l’UDC (droite conservatrice). C’est pourtant tout le contraire. Comme le rapporte le quotidien alémanique Tages-Anzeiger, le parti critique vivement cette «taxe sur l’immigration».
Le principe serait le suivant: lorsqu’un employeur recrute du personnel à l’étranger, il devrait s’acquitter d’une taxe comprise entre 5000 et 50’000 francs. Selon le Tages-Anzeiger, cette idée circule dans la Berne fédérale depuis l’acceptation de l’initiative contre l’immigration de masse en 2014. Aujourd’hui, le conseiller fédéral socialiste Beat Jans a recommandé l’adoption de deux motions allant dans ce sens.
Mais les choses sont moins simples qu’il n’y paraît. Les personnes qui immigrent en Suisse pour y travailler viennent principalement de l’Union européenne. Or, en raison de la libre circulation des personnes, elles ne peuvent pas être soumises aussi facilement à une telle taxe. Restent les ressortissantes et ressortissants de pays tiers, qui étaient au nombre de 4300 l’an dernier.
Pour l’UDC, la recommandation de Beat Jans constitue une «manœuvre de diversion» ne concernant qu’un groupe très restreint de personnes et destinée à masquer l’extension prévue des accords de libre circulation, selon le président du groupe parlementaire Thomas Aeschi.
Une croix suisse sur des chaussures produites en Asie? Depuis cette année, c’est possible à certaines conditions. Mais la «Lex On» continue de susciter la controverse, y compris au sein de l’administration fédérale.
Les chaussures On connaissent un succès mondial, particulièrement depuis l’arrivée de Roger Federer dans l’entreprise. Depuis mars dernier, elles ont le droit d’arborer un autre symbole de qualité très apprécié à l’étranger: la croix suisse. Et ceci alors qu’elles sont fabriquées en Asie.
Cette décision a suscité des critiques de la part d’autres entreprises suisses, qui craignent un assouplissement des règles de «Swissness» (suissitude) et un affaiblissement de la marque suisse.
Deux interventions parlementaires demandaient l’annulation de cette décision, mais le Conseil fédéral souhaite la maintenir. D’après une enquête du groupe de presse CH Media, l’opposition est venue précisément du Département fédéral de l’économie dirigé par Guy Parmelin. Cette situation est d’autant plus remarquable que le SECO, rattaché au même département, aurait auparavant plaidé en faveur d’un assouplissement de ces règles.
Or, le même département est également responsable de l’agriculture. Pour le fromage, le chocolat ou d’autres produits alimentaires, l’utilisation de la croix suisse peut être déterminante pour les ventes, comme le souligne le journal alémanique Aargauer Zeitung. Le conflit autour de la croix suisse n’oppose donc pas seulement l’économie à l’État, il traverse aussi l’administration elle-même.
Le mois de septembre est celui où naissent le plus d’enfants en Suisse. Cela a certes un lien avec Noël, mais pas uniquement.
Saviez-vous qu’en Suisse, la majorité des naissances ont lieu en septembre? Le 25 septembre est même le jour où l’on enregistre le plus de naissances de toute l’année, rapporte aujourd’hui l’Aargauer Zeitung. La raison? Vous l’avez probablement devinée: les fêtes de l’Avent et de fin d’année, environ 38 semaines plus tôt.
Mais l’ambiance romantique de Noël ou la baisse du stress après les fêtes familiales ne suffisent pas à expliquer le phénomène. «Il existe également une explication biologique», explique la démographe Laura Bernardi. L’hiver serait plus favorable à la conception, car la chaleur influence à la fois l’ovulation chez les femmes et la qualité du sperme chez les hommes.
La Suisse n’est pas une exception. Aujourd’hui, septembre est le mois qui compte le plus de naissances dans de nombreux pays occidentaux. Avant les années 1970, toutefois, la majorité des enfants naissaient au printemps. Peut-être parce que les populations étaient mieux nourries pendant l’été et donc plus fertiles, ou parce que les conceptions suivaient les mariages, qui avaient le plus souvent lieu durant la saison estivale.
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