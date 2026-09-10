Aujourd’hui en Suisse

C’est désormais officiel: la Suisse a connu l’été le plus chaud depuis le début des relevés météorologiques. Les températures élevées ne sont depuis longtemps plus un phénomène exceptionnel.

Aujourd’hui, j’ai ressorti pour la première fois ma doudoune en quittant la maison de bonne heure. Pourtant, il y a seulement deux jours, les températures atteignaient encore 30 degrés. Ni les êtres humains ni la nature n’oublieront de sitôt la chaleur de cet été.

Les données le confirment désormais: cet été a été le plus chaud jamais enregistré en Suisse. Les mois de juin, juillet et août ont dépassé de 0,4 degré le précédent record établi en 2003. À Bâle-Binningen, un maximum de 39,7 °C a été mesuré le 30 juillet, soit la température la plus élevée jamais enregistrée au nord des Alpes. La température moyenne nationale s’est élevée à 17,2 °C, en tenant également compte des températures nocturnes. Dans de nombreuses régions, le nombre de nuits tropicales et de journées de forte chaleur a atteint un niveau sans précédent.

Les records ne se sont pas limités à la Suisse. À l’échelle mondiale aussi, le mois d’août a été le plus chaud depuis le début des mesures. Les données montrent également une tendance claire au réchauffement des étés. Depuis 2015, aucun été n’a été plus frais que la moyenne de la période de référence 1991-2020.