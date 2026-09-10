Schweiz erlebt dieses Jahr heissesten Sommer seit Messbeginn

Keystone-SDA

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Die Schweiz hat einen neuen Hitzerekord: Der Sommer 2026 war der wärmste seit Messbeginn, wie die offiziellen Auswertungen zeigen.

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(Keystone-SDA) Die Durchschnittstemperatur der Monate Juni, Juli und August übertraf jene des bisherigen Rekordhalters 2003 um 0,4 Grad, wie die am Donnerstag veröffentlichte Sommerbilanz des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) zeigt.

Die landesweite Mitteltemperatur im Sommer 2026 lag mit 17,2 Grad Celsius auch 3,4 Grad über dem Mittel der Referenzperiode von 1991 bis 2020. An vielen Orten in der Schweiz gab es zudem noch nie zuvor so viele Hitzetage und Tropennächte.

Obwohl dieser Sommer mehrfach Rekorde gebrochen habe und noch nie dagewesene Temperaturen gemessen worden seinen, sei dieses Ausmass im aktuellen Klima mittlerweile nicht mehr unwahrscheinlich, schreibt Meteoschweiz.