Aujourd’hui en Suisse
Chères lectrices, chers lecteurs,
Vingt-cinq ans après les attentats du 11-Septembre, Beat Reinhart a accepté de raconter pour la première fois son expérience de cette journée. Ce Suisse de l’étranger travaillait juste en face des tours du World Trade Center lorsqu’elles ont été frappées. Son témoignage rappelle que derrière les grands événements de l’histoire se cachent aussi des souvenirs profondément personnels.
L’émotion est également vive en Suisse après le grave accident d’un autocar de tourisme néerlandais dans les Grisons, qui a coûté la vie à cinq personnes. Ce drame, qui a suscité une forte attention aux Pays-Bas comme en Suisse, domine l’actualité nationale de ce vendredi.
Bonne lecture!
Il y a vingt-cinq ans, les attentats du 11-Septembre bouleversaient les États-Unis et changeaient durablement le cours de l’histoire contemporaine. Le détournement de quatre avions de ligne, les attaques contre les tours du World Trade Center et le Pentagone, ainsi que la mort de près de 3000 personnes ont marqué toute une génération et inauguré une nouvelle ère dans la lutte contre le terrorisme.
Ce vendredi, des cérémonies de commémoration sont organisées aux États-Unis et dans plusieurs pays pour marquer le 25e anniversaire des attentats. Au-delà de l’émotion suscitée par les images des tours jumelles, cette date reste associée aux profondes transformations géopolitiques qui ont suivi, de la guerre en Afghanistan au renforcement des mesures de sécurité dans les transports aériens.
À cette occasion, Swissinfo donne la parole à Beat Reinhart, un Suisse de l’étranger qui travaillait à Manhattan, juste en face des tours jumelles, le matin du 11 septembre 2001. Pendant vingt-cinq ans, il a très rarement évoqué publiquement cette journée. Son témoignage retrace minute par minute la confusion des premières heures, l’évacuation de son bureau et l’effondrement des tours auquel il a assisté depuis l’autre rive de l’Hudson.
Comme beaucoup de témoins directs, il raconte surtout ce qui s’est passé après l’événement. Le choc, le silence, les funérailles qui se succédaient et l’odeur persistante des incendies ont laissé des traces durant des mois, voire des années. Son témoignage montre que, vingt-cinq ans après les attentats, certains souvenirs restent aussi difficiles à raconter que le jour où ils ont été vécus.
Le statut de «divorcé» pourrait bientôt disparaître des documents officiels suisses. Le Conseil fédéral soutient une motion de la conseillère nationale PLR Nadine Gobet demandant que le divorce reste enregistré comme un événement d’état civil, mais ne constitue plus un statut civil distinct. Selon les auteurs de la réforme, l’état civil doit décrire la situation juridique actuelle d’une personne et non l’ensemble de son parcours de vie.
Aujourd’hui, une personne qui a mis fin à son mariage conserve parfois pendant des décennies la mention «divorcé» dans les formulaires administratifs. Les partisans du changement estiment que cette catégorie n’est plus indispensable, puisque le divorce demeure déjà enregistré dans les registres officiels et peut être consulté lorsque cela est nécessaire. Ils soulignent également que cette mention peut être perçue comme stigmatisante lors de certaines démarches administratives.
La réforme n’en est toutefois qu’à ses débuts. Soutenue par le Conseil fédéral, la motion doit encore être examinée par le Parlement avant d’éventuelles modifications législatives. Au-delà de son aspect technique, le débat témoigne de l’évolution des modèles familiaux et de la difficulté croissante pour l’administration d’adapter ses catégories à des parcours de vie de plus en plus diversifiés.
Trouver un logement en Suisse devient toujours plus difficile. Selon les derniers chiffres de l’Office fédéral de la statistique, le taux de logements vacants est tombé à 0,93% au 1er juin, avec seulement 45’493 logements inoccupés dans tout le pays. C’est la première fois depuis une quinzaine d’années que la barre symbolique de 1% est franchie à la baisse.
Le passage sous la barre des 1% confirme que la pénurie de logements s’étend à une grande partie du pays. Quinze cantons affichent désormais un taux de vacance inférieur à ce seuil, signe que la difficulté à trouver un appartement n’est plus limitée à quelques grands centres urbains.
Cette évolution masque toutefois d’importantes disparités régionales. La situation est particulièrement tendue dans les cantons de Zoug (0,20%) et de Genève (0,31%), qui affichent les taux de vacance les plus faibles du pays. À l’inverse, la pression reste nettement moins forte dans certains cantons périphériques, comme le Jura, où le taux atteint encore 3,35%, le niveau le plus élevé de Suisse.
Cette pénurie touche surtout le marché locatif. Le nombre de logements proposés à la location a reculé de 6,7% sur une année, alors que les loyers poursuivent leur hausse. Selon l’Association suisse des locataires, qui cite une analyse du cabinet spécialisé Wüest Partner, l’offre de logements abordables a même été divisée par deux en trois ans, tandis que le segment haut de gamme continue de se développer.
L’accident d’un autocar néerlandais dans les Grisons a fait cinq morts et quarante blessés. Le véhicule, qui transportait des touristes originaires des Pays-Bas, roulait entre Zernez et Susch, en Engadine, lorsqu’il a heurté une glissière de sécurité avant de quitter la chaussée et de se renverser. Parmi les blessés, trois personnes se trouvent dans un état grave.
L’ampleur de l’opération de secours témoigne de la gravité du drame. Sept hélicoptères de la Rega et d’autres services de sauvetage, ainsi que de nombreuses ambulances, ont été mobilisés pour évacuer les victimes vers différents hôpitaux. Les opérations se sont poursuivies durant une grande partie de la nuit avant que la circulation puisse être rétablie vendredi matin.
Les circonstances exactes de l’accident restent pour l’heure inconnues. Une enquête a été ouverte par les autorités grisonnes afin de déterminer ce qui s’est passé. Selon les premiers éléments communiqués par la police, aucun autre véhicule ne serait impliqué. Certaines informations relayées dans les médias néerlandais évoquent la possibilité d’une manœuvre d’évitement, mais cette hypothèse n’est pas confirmée à ce stade.
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