Aujourd’hui en Suisse

Trouver des biens immobiliers à vendre ou à louer est de plus en plus difficile en Suisse.

Trouver un logement en Suisse devient toujours plus difficile. Selon les derniers chiffres de l’Office fédéral de la statistique, le taux de logements vacants est tombé à 0,93% au 1 er juin, avec seulement 45’493 logements inoccupés dans tout le pays. C’est la première fois depuis une quinzaine d’années que la barre symbolique de 1% est franchie à la baisse .

Le passage sous la barre des 1% confirme que la pénurie de logements s’étend à une grande partie du pays. Quinze cantons affichent désormais un taux de vacance inférieur à ce seuil, signe que la difficulté à trouver un appartement n’est plus limitée à quelques grands centres urbains.

Cette évolution masque toutefois d’importantes disparités régionales. La situation est particulièrement tendue dans les cantons de Zoug (0,20%) et de Genève (0,31%), qui affichent les taux de vacance les plus faibles du pays. À l’inverse, la pression reste nettement moins forte dans certains cantons périphériques, comme le Jura, où le taux atteint encore 3,35%, le niveau le plus élevé de Suisse.

Cette pénurie touche surtout le marché locatif. Le nombre de logements proposés à la location a reculé de 6,7% sur une année, alors que les loyers poursuivent leur hausse. Selon l’Association suisse des locataires, qui cite une analyse du cabinet spécialisé Wüest Partner, l’offre de logements abordables a même été divisée par deux en trois ans, tandis que le segment haut de gamme continue de se développer.