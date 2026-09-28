Aujourd’hui en Suisse

Le président de la Confédération Guy Parmelin et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont signé le paquet d’accords en mars.

Le Conseil des États a entamé lundi le très attendu débat sur le paquet d’accords avec l’Union européenne, les fameuses Bilatérales III. Les discussions se poursuivront durant trois jours et cinq des sept conseillers fédéraux s’exprimeront devant la Chambre haute.

Le paquet comprend une première partie consacrée à la stabilisation et à l’actualisation des accords existants. Parmi les domaines concernés figurent notamment les transports aériens et terrestres, le commerce des produits alimentaires ainsi que la libre circulation des personnes. La seconde partie vise à approfondir les relations entre Berne et Bruxelles grâce à de nouveaux accords dans les domaines de la santé, de la sécurité alimentaire et de l’électricité. Ce dernier accord ne sera toutefois pas examiné durant la session actuelle, les travaux de commission n’étant pas encore achevés.

Le paquet comprend également des mesures d’accompagnement au niveau national ainsi que quatre crédits d’engagement: deux pour la cohésion, un pour la migration et un pour la participation de la Suisse au programme Erasmus+ à partir de 2027.

L’Union démocratique du centre (UDC, droite conservatrice) s’oppose fondamentalement à l’ensemble du paquet. Les autres partis, les partenaires sociaux et les organisations économiques le soutiennent sur le principe, mais sous certaines conditions.

Plusieurs points demeurent particulièrement controversés. Le premier concerne la protection des salaires en Suisse. La gauche et les syndicats pourraient revoir leur soutien s’ils estiment que les emplois ne sont pas suffisamment protégés. La seconde inconnue porte sur le type de référendum qui sera soumis au peuple. S’agira-t-il d’un référendum facultatif, nécessitant uniquement la majorité du peuple, ou, comme le souhaite l’UDC, d’un référendum obligatoire exigeant la double majorité du peuple et des cantons?