La semaine en Suisse
Chères et chers Suisses de l’étranger,
Combien dépensez-vous pour votre assurance-maladie dans votre pays de résidence? Les Suisses redoutaient l’annonce imminente d’une nouvelle hausse. Le gouvernement l’a confirmée mardi: les primes augmenteront en moyenne de 5% l’an prochain, pour atteindre en moyenne 412 francs par mois.
Bonne lecture,
Dimanche dernier, le peuple suisse a nettement rejeté deux initiatives portant sur la neutralité et la sécurité alimentaire. Sur la première, les Suisses de l’étranger se sont prononcés presque exactement comme leurs compatriotes vivant au pays.
L’initiative sur la neutralité a été rejetée par 70,2% des votantes et votants. Elle visait à inscrire dans la Constitution une interprétation stricte de la neutralité. Parmi les Suisses de l’étranger, le «non» a recueilli 70,4% des voix, selon les données disponibles issues de douze cantons.
Pour Agnese Zucca, de l’institut de sondage gfs.bern, le plus frappant est que les Suisses de l’étranger n’ont pas rejeté le texte plus massivement que le reste de la population. Il s’agit pourtant d’un électorat plus urbain, plus progressiste, et davantage enclin à voter à gauche, a-t-elle relevé.
Mais alors que 72,5% des votantes et votants ont rejeté l’initiative sur la sécurité alimentaire, «seuls» 63,4% des électrices et électeurs expatriés ont voté «non». Le texte préconisait de renforcer la production alimentaire indigène, de privilégier les aliments d’origine végétale et de protéger les ressources en eau souterraine. «Les Suisses de l’étranger sont plus sensibles aux questions environnementales et offrent presque toujours un contrepoint à la population résidente», a analysé Agnese Zucca.
Et vous, aviez-vous reçu votre matériel de vote à temps? Deux jours avant le scrutin, la SRF rapportait que de nombreux Suisses de l’étranger ne l’avaient pas reçu. «Pour eux, le vote électronique apparaît comme une lueur d’espoir, mais il demeure controversé», analysait le média de service public à propos d’un thème que Swissinfo couvre régulièrement.
Le ministre de l’Économie Guy Parmelin a annoncé vendredi qu’il quitterait le Conseil fédéral à la fin décembre. Après onze ans passés au gouvernement, le Vaudois prendra sa retraite au terme de sa deuxième présidence de la Confédération.
Les rumeurs concernant son départ circulaient depuis un certain temps, notamment en lien avec les douleurs dorsales dont il souffre. Âgé de 66 ans, Guy Parmelin avait toutefois toujours démenti ces allégations, affirmant son intention de rester en fonction jusqu’à la fin de la législature, à l’automne 2027, pour autant que sa santé le lui permette.
En conférence de presse, Guy Parmelin a dressé un premier bilan de ses années au Conseil fédéral. La pandémie de Covid-19 a été l’un des épisodes les plus difficiles de sa carrière, a-t-il confié, expliquant avoir eu du mal à accepter que le gouvernement doive ordonner la fermeture d’entreprises.
Sa deuxième année à la tête de la Confédération, dont la présidence tourne chaque année, s’est également révélée particulièrement exigeante. Le soir du Nouvel An, un incendie dans un bar de Crans-Montana a fait 41 morts et plus de 100 blessés. Le conflit douanier avec les États-Unis et les débats parlementaires autour du paquet d’accords avec l’Union européenne ont également donné du fil à retordre au ministre.
Originaire de Bursins, dans le canton de Vaud, Guy Parmelin est vigneron de profession. Membre de l’Union démocratique du centre (UDC / droite conservatrice), il siège au Conseil fédéral depuis 2016.
Le Conseil des États a consacré près de 24 heures cette semaine à débattre de l’avenir des relations entre la Suisse et l’Union européenne.
Mercredi, la Chambre des cantons a décidé de soumettre le nouveau paquet d’accords avec Bruxelles à la majorité du peuple et des cantons lors d’une prochaine votation. Les Bilatérales III doivent approfondir l’intégration économique de la Suisse dans le marché européen. L’exigence de la «double majorité» relève le seuil nécessaire à la ratification de ces accords qui constituent la plus importante refonte des relations bilatérales avec l’Europe depuis des décennies.
Jeudi, le Conseil des États a approuvé l’ensemble des arrêtés fédéraux liés à ces accords à l’exception de celui sur l’électricité, qui n’est pas encore prêt à être examiné. Les sénateurs ont notamment validé une contribution de 193 millions de francs pour la participation de la Suisse au programme européen Erasmus+ en 2027.
La Chambre haute a également approuvé le nouvel accord sur la santé, destiné à renforcer la coordination et la coopération transfrontalières avec l’UE en cas de crise sanitaire, telle qu’une pandémie. La veille, elle avait déjà adopté les quatorze mesures destinées à prévenir le dumping salarial et la concurrence déloyale en Suisse. Le dossier des Bilatérales III passe désormais au Conseil national, qui l’examinera lors de la session parlementaire d’hiver en décembre.
Les primes d’assurance-maladie suisse augmenteront en moyenne de 5% l’an prochain, portant la prime mensuelle moyenne à 412 francs.
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a annoncé mardi que la prime mensuelle des adultes augmenterait de 22,80 francs pour atteindre 487,60 francs. Les jeunes adultes paieront en moyenne 338,80 francs, tandis que la prime des enfants s’élèvera à 128,10 francs.
Selon l’OFSP, cette nouvelle hausse est la conséquence directe de l’augmentation des coûts de la santé. Le vieillissement de la population, les innovations médicales ainsi que la progression du nombre de traitements expliquent en grande partie cette évolution. Davantage de prestations de santé sont proposées et celles-ci sont également davantage utilisées.
«Rejeter toute la faute sur les patients ne suffit pas, écrivait mardi la Neue Zürcher Zeitung (NZZ) dans un éditorial. Quiconque paie des primes élevées souhaite naturellement obtenir quelque chose en retour. Les patients qui consultent immédiatement pour un simple rhume peuvent certes agacer, mais les véritables moteurs de la hausse des coûts sont les hôpitaux et les cabinets médicaux. Il est donc d’autant plus important que la Confédération et les cantons mettent en place les bonnes incitations afin d’organiser le système de santé de manière efficace, coordonnée et transparente.»
De plus en plus contesté, Gianni Infantino, le président suisse de la FIFA, a perdu un nouvel allié mercredi. L’Association suisse de football (ASF) a annoncé qu’elle ne soutiendrait plus sa prochaine candidature à la tête de l’instance de gouvernance du sport.
L’ASF a expliqué avoir décidé de retirer son soutien à Gianni Infantino, pourtant encore confirmé en juin dernier. Il s’agit là du résultat d’une «réévaluation approfondie des développements intervenus» au cours des derniers mois, a ajouté la fédération suisse.
Dans un communiqué, elle estime que plusieurs événements soulèvent des questions fondamentales concernant la direction, la gouvernance, la transparence et les processus décisionnels au sein de la FIFA.
Gianni Infantino entend briguer un quatrième et dernier mandat de quatre ans lors du congrès de la FIFA en mars prochain. Malgré une opposition désormais importante, aucun candidat rival ne s’est encore avancé.
Dans un éditorial publié mercredi, le Tages-Anzeiger a salué «la seule position juste à adopter». «Avec la Coupe du monde, la FIFA dispose d’un produit qu’elle n’a même pas besoin de commercialiser. Les pays se bousculent déjà pour accueillir la compétition. Rien ne justifie donc de chercher à plaire à tous les émirs, cheikhs, Trump et Poutine. Et certainement pas à quelqu’un comme Infantino», a écrit le quotidien zurichois.
La semaine à venir
La semaine d’annonce des lauréats des prix Nobel 2026 débute lundi.En voici son calendrier: médecine ou physiologie lundi, physique mardi, chimie mercredi, littérature jeudi et paix vendredi. Le prix de la Banque de Suède en sciences économiques sera, quant à lui, remis le lundi 12 octobre. Une Suissesse ou Suisse figurera-t-il parmi les lauréats?
De mardi à dimanche, Fribourg deviendra la capitale suisse du fromage à l’occasion de la 14e édition des Swiss Cheese Awards.
Enfin, la 83e foire OLMA se tiendra dès jeudi et jusqu’au 18 octobre. Il s’agit du principal salon grand public consacré à l’agriculture et à l’alimentation en Suisse.
Traduction vérifiée par Dorian Burkhalter
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