La semaine en Suisse

Dimanche dernier, le peuple suisse a nettement rejeté deux initiatives portant sur la neutralité et la sécurité alimentaire. Sur la première, les Suisses de l’étranger se sont prononcés presque exactement comme leurs compatriotes vivant au pays.

L’initiative sur la neutralité a été rejetée par 70,2% des votantes et votants. Elle visait à inscrire dans la Constitution une interprétation stricte de la neutralité. Parmi les Suisses de l’étranger, le «non» a recueilli 70,4% des voix, selon les données disponibles issues de douze cantons.

Pour Agnese Zucca, de l’institut de sondage gfs.bern, le plus frappant est que les Suisses de l’étranger n’ont pas rejeté le texte plus massivement que le reste de la population. Il s’agit pourtant d’un électorat plus urbain, plus progressiste, et davantage enclin à voter à gauche, a-t-elle relevé.

Mais alors que 72,5% des votantes et votants ont rejeté l’initiative sur la sécurité alimentaire, «seuls» 63,4% des électrices et électeurs expatriés ont voté «non». Le texte préconisait de renforcer la production alimentaire indigène, de privilégier les aliments d’origine végétale et de protéger les ressources en eau souterraine. «Les Suisses de l’étranger sont plus sensibles aux questions environnementales et offrent presque toujours un contrepoint à la population résidente», a analysé Agnese Zucca.

Et vous, aviez-vous reçu votre matériel de vote à temps? Deux jours avant le scrutin, la SRF rapportait que de nombreux Suisses de l’étranger ne l’avaient pas reçu. «Pour eux, le vote électronique apparaît comme une lueur d’espoir, mais il demeure controversé», analysait le média de service public à propos d’un thème que Swissinfo couvre régulièrement.