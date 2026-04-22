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Comptes 2025 de la Ville de Genève meilleurs que prévu

Keystone-SDA

La Ville de Genève présente en 2025 un résultat négatif de 2,8 millions de francs, alors que le budget prévoyait un déficit de 70,9 millions. Cette différence est essentiellement due à des correctifs fiscaux liés aux années antérieures et à la réévaluation de biens.

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(Keystone-ATS) «Les années se suivent et se ressemblent un peu quand même. Les estimations du budget prévoyaient 70 millions de déficit. Le résultat final est que nous arrivons à une perte légère de 3 millions, soit presque 68 millions de différence», a déclaré le maire Alfonso Gomez, en charge des finances de la Ville, mercredi devant la presse à Genève.

Les raisons? Une réévaluation d’actifs qui sont favorables cette année, mais essentiellement des correctifs des années précédentes, a-t-il expliqué.

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