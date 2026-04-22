Conseil fédéral à Estavayer-le-Lac (FR) pour travailler et échanger

Keystone-SDA

Le Conseil fédéral a délocalisé mercredi à Estavayer-le-Lac (FR) sa séance hebdomadaire, à l'occasion de sa 21e réunion extra-muros. Après avoir délibéré en matinée au château de Chenaux, les sept sages ont pris un bain de foule en vieille ville.

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(Keystone-ATS) Le chef-lieu broyard a été le théâtre d’une animation inhabituelle, en accueillant le Conseil fédéral pendant quelques heures. Depuis 2010, c’est la 21e fois que l’exécutif tenait sa séance hebdomadaire hors du Palais fédéral. Devant la presse, à 08h30, le président de la Confédération Guy Parmelin s’est réjoui de la pratique.

«Une tradition bien établie» qui permet d’aller «là où les gens vivent» et de mener «des discussions directes» avec la population, a relevé le Vaudois, qui préside cette année le gouvernement pour la deuxième fois après 2021. Ce dernier a expliqué ensuite n’avoir pas de lien particulier avec Estavayer-le-Lac.

«Enclave à conquérir»

Simplement, Guy Parmelin a répondu favorablement à une invitation du canton de Fribourg pour organiser la séance. Accompagné du président du Conseil d’Etat fribourgeois Philippe Demierre, UDC comme lui, le ministre de l’économie en a profité pour plaisanter sur cette enclave en terre vaudoise qu’il faudrait «essayer de conquérir.»

Guy Parmelin s’est aussi souvenu de sa première séance extra-muros en tant que président. C’était il y a cinq ans à Lucerne. Le Covid-19 sévissait encore et il s’est rappelé avoir alors évoqué «un retour à la normalité». Normalité qui, au vu des événements récents en Suisse et dans le monde, «n’existe plus», a noté le Vaudois.

Le chef du Département de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a toutefois lancé un appel en faveur de la résilience. Et de citer en exemple le château de Chenaux qui, depuis sa construction en 1284 par Pierre d’Estavayer, est toujours là après avoir «surmonté bien des bouleversements».

Appel à la résilience

Après leur séance de travail, les membres du Conseil fédéral ont retrouvé le grand air pour aller à la rencontre, durant la pause de midi, de la population staviacoise sur la place de Moudon. Guy Parmelin y a prononcé encore quelques mots, parlant de Fribourg comme d’un canton «heureux, avec une forte identité régionale».

Le gouvernement a partagé dans la foulée le verre de l’amitié, sous un soleil radieux. L’échange s’est déroulé dans une ambiance bon enfant, en présence de 200 à 300 personnes. Laissant derrière lui poignées de mains, discussions, rires et photos, il a partagé en début d’après-midi un repas avec des élus cantonaux et communaux.

Il y avait là le Conseil d’Etat fribourgeois, un collège composé de sept ministres aussi, le préfet du district et le syndic d’Estavayer. Albert Rösti s’est tout de même déplacé, malgré l’annonce mercredi également d’une opération «urgente» du dos qu’il aura à subir dès la semaine prochaine pour un problème génétique.

Droits de douane

Hormis en 2020, pandémie oblige, le Conseil fédéral a tenu chaque année au moins une séance extra-muros depuis 2010. L’an passé, il avait siégé et échangé avec la population de l’autre côté du lac de Neuchâtel, à Neuchâtel, une ville chère à la présidente de la Confédération d’alors Karin Keller-Sutter pour y avoir étudié.

A l’époque, l’actualité, marquée aujourd’hui par la guerre en Iran et ses conséquences économiques dans le monde entier, était déjà tout aussi conflictuelle. En effet, la Suisse, à l’instar d’autres pays, était préoccupée au plus haut point par le début de la crise des droits de douane avec les Etats-Unis.

Pour mémoire, le Conseil fédéral n’était plus revenu sur sol fribourgeois depuis 2015 et une escapade à Fribourg, à l’époque sous la houlette de la présidence de Simonetta Sommaruga. Parmi ses derniers déplacements en date figurent Aarau, Winterthour (ZH), Müstair (GR) ou encore Meyrin (GE).