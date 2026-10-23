Coop augmentera les salaires en 2027

Keystone-SDA

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Le géant de la grande distribution Coop va augmenter les salaires de ses employés de 1,1% l'année prochaine, avec des variations. Les syndicats ont applaudi une hausse "bienvenue", notamment face à la hausse du coût de la vie et des primes maladies.

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(Keystone-ATS) Les salariés sous convention collective de travail avec un salaire inférieur à 4900 francs bénéficieront d’une augmentation «d’au moins» 1,1%, a précisé le groupe bâlois vendredi dans un communiqué. Les autres employés verront leurs salaires «ajustés individuellement». Coop a indiqué poursuivre en 2027 «la revalorisation salariale menée ces dernières années».

Les partenaires sociaux Unia, Syna/OCST, l’Union des Employés de Coop et la Société suisse des employés de commerce ont applaudi cette augmentation salariale devant «préserver le pouvoir d’achat», selon un communiqué distinct.

«Ce résultat protège le pouvoir d’achat de la grande majorité du personnel», a estimé Anne Rubin d’Unia. Pour Michele Aversa, responsable de branche du syndicat Syna, «notre priorité était de soutenir le pouvoir d’achat des employé-e-s les plus modestes en compensant le renchérissement et en les aidant à absorber la hausse continue de leurs loyers et de leurs primes d’assurance-maladie».

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