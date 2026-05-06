Démarche participative pour le parc éolien de la Haute Borne (JU)

Keystone-SDA

Le projet de parc éolien de la Haute Borne, au-dessus de Delémont, va entrer dans une nouvelle phase avec le lancement d'une démarche participative en septembre et en octobre. Plusieurs tables rondes seront destinées aux habitants des communes les plus concernées par le projet et aux groupes d’intérêts.

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(Keystone-ATS) C’est en février 2024 que le Gouvernement a initié la procédure de plan d’affectation cantonal pour la réalisation d’un parc éolien sur le site de la Haute Borne. Depuis, les travaux ont progressé de manière significative avec les études de terrain et les premiers contours du projet, relève mercredi le canton du Jura.

Parallèlement à la phase d’élaboration du projet, le plan directeur cantonal prévoit l’organisation d’une démarche participative. Des tables rondes seront animées par un bureau spécialisé dans la conception et la mise en œuvre des stratégies participatives au service du développement durable, la société coopérative IDEE 21.

Avis de la population

Cette démarche vise à recueillir l’avis des habitants et des groupes d’intérêts afin de formuler des recommandations à l’attention du porteur de projet et du canton sur les modalités d’implantation du parc éolien. Les résultats obtenus constitueront une base d’appui tant pour l’évolution du projet que pour l’instruction du dossier par les autorités cantonales.

Cette démarche participative ne constitue pas un processus décisionnel. La compétence d’autorisation du projet relève du Département de l’environnement et de la culture du canton. La consultation a pour objectif d’éclairer la prise de décision de l’autorité compétente.

Le site de la Haute Borne, situé sur les communes de Bourrignon, Delémont, Develier et Pleigne, est identifié par le plan directeur cantonal pour faire l’objet d’un projet-modèle de parc éolien. La planification éolienne jurassienne prévoit la réalisation de cinq parcs éoliens .