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De violents orages provoquent inondations et chutes d’arbres

Keystone-SDA

En Suisse, des intempéries violentes ont de nouveau touché certaines régions jeudi soir et dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans le canton de Zurich, les pompiers ont dû intervenir à 268 reprises, selon un décompte des secours zurichois sur la plateforme X.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La plupart des interventions concernaient des infiltrations d’eau dans des bâtiments et des arbres tombés. Selon SRF Meteo, plus de 26’000 éclairs ont été recensés jusqu’à 23h00, et des pluies torrentielles se sont abattues par intermittence. C’est à Winterthour/Seen que les précipitations ont été les plus importantes. Environ un tiers des précipitations habituellement enregistrées sur l’ensemble du mois de juillet y est tombé en une seule soirée.

En raison d’un orage jeudi soir, le Montreux Jazz Festival a par précaution dû momentanément fermer et évacuer les espaces extérieurs, ainsi que les structures éphémères peu après 20h00. Toutes les activités avaient toutefois pu reprendre à 21h23.

Des grêlons sont également tombés par endroits, de la Suisse centrale jusqu’à Winterthour.

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