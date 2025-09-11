La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Des députés valaisans s’inquiètent du sort des sans-abri

Keystone-SDA

Le Grand Conseil valaisan s'inquiète des conditions de vie des sans-abri et du mal logement. Il a accepté jeudi un postulat qui prône une prise en charge sur l'ensemble du territoire cantonal.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Le nombre de cas ne cesse d’augmenter, même si aucune étude ni données n’existe sur le sujet», estiment les auteurs du texte issus des groupes NEO, PS et du Centre du Haut-Valais.

Si une personne ou une famille perd son logement, l’usage veut que des chambres d’hôtel ou des logements de vacances servent de solution transitoire. «Or, au-delà des défis auxquels les personnes concernées se heurtent dans ce type d’hébergement, cette solution génère des coûts extrêmement élevés pour l’aide sociale», soulignent-ils.

Selon eux, «être ainsi hébergé signifie que l’on a un toit sur la tête. Toutefois l’accompagnement actif dans la recherche d’un logement et l’encadrement psychologique font défaut. Ce qu’il manque également, ce sont des possibilités de soutien en matière de gestion financière.»

Chez Paou: l’exception

Dans le Valais romand, la fondation Chez Paou propose différents services en matière de logement, dont un accueil d’urgence quotidien à Sion de 17h15 à 09h00 Un centre de jour est également ouvert toute l’année à Chamoson.

Si besoin, les personnes concernées sont orientés vers une structure plus adaptée à leurs besoins et bénéficient d’un accompagnement rigoureux pour leur réinsertion sociale et/ou professionnelle. En outre, Chez Paou propose un soutien hebdomadaire à ses anciens résidents.

Invisible et sous-estimer

Les auteurs du postulat demandent au Conseil d’Etat de collecter des données sur le problème des sans-abri et des mal-logés. Il s’agit d’identifier les besoins dans les différentes régions, d’étudier l’extension ou la création d’une offre telle que celle de Chez Paou afin de l’étendre à l’ensemble du Valais et d’évaluer la mise sur pied d’un service spécialisé, afin de prévenir le sans-abrisme et d’éviter à l’avenir les hébergements d’urgence inadaptés.

«Le sans-abrisme est souvent invisible en Valais, surtout dans le Haut (ndllr: du canton), c’esst pour cela qu’on le sous-estime», a résumé jeudi la députée socialiste Claudia Alpiger. «Des sans-abri, je n’en ai jamais vu dans le Haut-Valais», lui a rétorqué Daniela Pollinger (UDC du Haut-Valais).

Accepté par 99 voix contre 23 et 1 abstention, le postulat a été transmis au Conseil d’Etat pour réponse.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 J'aime
2 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Sur quels sujets liés aux Suisses de l’étranger devrions-nous nous pencher? Quels sont les contenus que vous aimez le plus lire?

Ecrivez-nous.

Participez à la discussion
2 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
16 J'aime
20 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision