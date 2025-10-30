La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Des masses rocheuses s’effondrent dans l’Alpstein appenzellois

Keystone-SDA

Un éboulement est survenu jeudi matin près de l'alpage de Sigel, dans le massif appenzellois de l'Alpstein, au-dessus de Wasserauen (AI). Sa dimension n'est pas encore connue. Rien n'indique pour l'instant qu'il ait fait des blessés ou endommagé des bâtiments.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les masses rocheuses se sont effondrées peu après 07h00 en dessous de l’alpage de Sigel en direction de la vallée, communiquent les autorités cantonales des Rhodes-Intérieures. Vendredi, un vol en hélicoptère permettra de constater l’étendue de l’éboulement et d’en évaluer les éventuels risques, grâce à des prises de vue analysées par un géologue. Aucun signalement de blessés ou de dommages n’a été donné pour le moment,

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision