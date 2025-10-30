Des masses rocheuses s’effondrent dans l’Alpstein appenzellois

Keystone-SDA

Un éboulement est survenu jeudi matin près de l'alpage de Sigel, dans le massif appenzellois de l'Alpstein, au-dessus de Wasserauen (AI). Sa dimension n'est pas encore connue. Rien n'indique pour l'instant qu'il ait fait des blessés ou endommagé des bâtiments.

1 minute

(Keystone-ATS) Les masses rocheuses se sont effondrées peu après 07h00 en dessous de l’alpage de Sigel en direction de la vallée, communiquent les autorités cantonales des Rhodes-Intérieures. Vendredi, un vol en hélicoptère permettra de constater l’étendue de l’éboulement et d’en évaluer les éventuels risques, grâce à des prises de vue analysées par un géologue. Aucun signalement de blessés ou de dommages n’a été donné pour le moment,