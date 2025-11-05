Des milliers de manifestants face à face à Belgrade

Keystone-SDA

Des milliers de personnes manifestant contre la corruption d'un côté et des milliers de partisans du gouvernement serbe de l'autre se sont fait face pendant plusieurs heures mercredi soir à Belgrade devant le Parlement

(Keystone-ATS) Ces deux rassemblements concurrents ont été organisés quelques jours à peine après une manifestation massive, samedi, pour le premier anniversaire de la catastrophe qui a donné naissance à ce mouvement contestation, l’effondrement ayant fait 16 morts de l’auvent en béton de la gare de Novi Sad, le 1er novembre 2024.

Pour les manifestants antigouvernementaux, c’est la corruption entachant selon eux les vastes chantiers publics qui est responsable de cet accident.

Mercredi, ce sont des milliers de partisans du président, Aleksandar Vucic, qui se sont rassemblés à Belgrade, certains arrivant dans des cars affrétés selon plusieurs médias locaux par le parti au pouvoir (SNS, droite nationaliste).

D’après la police, ils étaient près de 50’000, un chiffre que l’AFP n’a pas pu vérifier.

Plusieurs ministres et responsables du parti au pouvoir se sont mêlés à la foule des manifestants soutenant M. Vucic, parmi lesquels un groupe de Serbes du Kosovo (une ancienne province dont Belgrade n’a jamais reconnu l’indépendance, ndlr), arrivés à pied à Belgrade.

«Nous avons voyagé longtemps pour soutenir notre président et notre pays», a lancé l’un des marcheurs, Zarko Milovanovic, «Le président Vucic nous a toujours soutenus, nous voulons montrer que nous sommes pour la paix et l’unité».

Douleur d’une mère

M. Vucic a répondu dans un post sur Instagram montrant la foule, avec la légende «Fier de la Serbie».

De l’autre côté d’un lourd dispositif policier, les manifestants antigouvernementaux se sont eux aussi regroupés par milliers pour soutenir la mère d’une des victimes de Novi Sad, Dijana Hrka, qui a entamé dimanche une grève de la faim devant le Parlement pour réclamer que les responsables de la mort de son fils soient traduits en justice.

Pour eux, le rassemblement des partisans du chef de l’Etat devant cette mère endeuillée est une honte.

«C’est honteux. C’est se moquer d’une mère qui a perdu son fils et qui cherche la justice», a déclaré à l’AFP Mina Krstic.

Dans la soirée, Novak Djokovic a reposté sur Instagram une publication dans laquelle il est dit que «la douleur d’une mère ne doit jamais être un sujet de moquerie».