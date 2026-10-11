Dessins sur Marie-Antoinette et collectionneurs imaginaires au MAH

Keystone-SDA

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Le Musée d'art et d'histoire (MAH) à Genève dévoile des dessins du 18e siècle de l'artiste genevois Jean-Etienne Liotard sur les enfants de Marie-Thérèse d'Autriche, dont la future la reine de France Marie-Antoinette. Outre cette exposition, une nouvelle expérience, "L'échappement", permet de déambuler dans l'appartement d'un couple de collectionneurs imaginaires.

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(Keystone-ATS) Jusqu’au 7 février, «Liotard & Marie-Antoinette» montre onze dessins. De récentes investigations en collaboration avec plusieurs institutions permettent d’identifier tous ces portraits de 1762 et leur trajectoire. De quoi montrer comment des approches scientifiques et l’intelligence artificielle (IA) peuvent révéler de nouvelles indications sur l’art du 18e siècle.

Avec «L’échappement», du nom d’un mécanisme horloger, le public pourra observer l’habitation d’un couple fictif. Bibliothèque, boudoir, chambre à coucher, salle de bain et cuisine sont au menu dans la partie du musée où figurent les boiseries du Château grison de Zizers de la fin du 17e siècle.

Le MAH a souhaité offrir une approche expérimentale. Une vraie collection de montres cohabite avec de fausses clés minuscules. Des bijoux, des graphiques et des prototypes sont également prévus dans le dispositif.